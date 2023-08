(Por Fernando Ramírez) A dos semanas de las PASO, el presidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Alberto Dalla Vía, evaluó que la organización de las primarias a nivel nacional "funcionó adecuadamente", pero advirtió que el comicio concurrente en la Ciudad de Buenos Aires, con boleta separada a nivel nacional y voto electrónico a nivel local, fue una "sorpresa que nos lleva a reflexionar" y lo adjudicó a un "error" debido a que no hubo un "diálogo adecuado" por parte de las autoridades porteñas.

"En general las elecciones funcionaron adecuadamente. En muchas provincias se habían separado las elecciones locales con lo cual tuvimos muy pocos distritos con simultaneidad de elecciones", evaluó Dalla Vía en una entrevista con Télam, para trazar un balance de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se realizaron el 13 de agosto.

No obstante, hizo hincapié en que en la Ciudad de Buenos Aires "tuvimos una sorpresa que nos lleva a reflexionar".

En ese plano, analizó que la jueza electoral porteña María Servini "una vez más, actuó con la eficiencia que la caracteriza y pudo sortear los inconvenientes que se presentaron para asegurar la transparencia del sufragio".

Esta semana, el Gobierno porteño confirmó por decreto que las elecciones de octubre se harán en la Ciudad con boletas de papel tanto para los cargos nacionales como para las categorías locales, tras los inconvenientes registrados con el sistema de voto electrónico en los comicios primarios de hace dos semanas.

La decisión de cambiar el sistema utilizado para las PASO fue a pocos días de la nota de la jueza Servini a las autoridades porteñas del Instituto de Gestión Electoral en la que afirmó que implementar nuevamente los dispositivos de Boleta Única Electrónica (BUE) en octubre sería "una burla a la ciudadanía" al "volverla a someter a condiciones denigrantes".

"El problema que hubo es que la convocatoria que hizo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para hacer una elección concurrente se hizo con poco tiempo de anticipación y hubo poco tiempo" en los preparativos, evaluó Dalla Vía.

Y explicó: "Desde la Cámara, lo resaltamos al aprobar la adenda que firmó la jueza con los organismo electorales de la Ciudad. Tenemos dicho desde el año 2016 cuando estaba el presidente (Mauricio) Macri y quiso llevar adelante una reforma con voto electrónico que, para que no se privatice el sistema electoral, la justicia tiene que tener el control", que implica "una auditoría que se debe hacer por lo menos con seis meses de anticipación".

En ese sentido, dijo que es necesario "dotar a la justicia de los recursos porque el control del proceso electoral en la justicia tiene que estar a cargo de la justicia electoral, no se le puede entregar a un tercero".

"En ese sentido la doctora Servini fue muy cuidadosa. No permitió que estuvieran en los locales de votación otras personas que no fueran los funcionarios judiciales", reafirmó el titular de la CNE.

Esta semana, un decreto firmado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, adhirió el distrito al régimen de simultaneidad, previsto en la Ley nacional 15.262, para aplicarlo en las elecciones generales y una eventual segunda vuelta.

Según señalaron fuentes oficiales, a partir de la adhesión, entonces "el sistema de votación será determinado por la jueza federal con competencia electoral, aunque se mantendrá el esquema de boletas separadas para las autoridades locales".

Sobre esta decisión, Dalla Vía consideró: "Me parece oportuno que no se repita el error de la elección anterior, donde autoridades de la Ciudad de Buenos Aires no tuvieron un diálogo adecuado con la justicia nacional electoral como para prever todas las contingencias" y reveló: "El día anterior a la elección me llamaba el comandante electoral para ver si le correspondía o no custodiar las urnas de la Ciudad. Esas cosas pasan cuando las cosas se hacen apuradas".

Por otro lado, Dalla Vía se refirió al nivel de participación en las PASO, que fue del 69,62% de los electores habilitados para votar, lo que representó un aumento de 1,3% de la participación en comparación con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de 2021, pero una caída de 7,4 puntos porcentuales con relación a la última instancia eliminatoria de postulantes a la Presidencia de 2019.

"Un porcentaje de participación de casi el 70% no está tan mal sobre todo si recordamos que en las PASO siempre vota menos gente que en la general. Me animo a decir que en la general va a votar mucha más gente. Es una elección presidencial", indicó y pidió tener en cuenta que en los problemas en CABA "hicieron que mucha gente se fuera sin votar".

Finalmente, Dalla Vía advirtió sobre la cantidad de dinero que se gastó en impresión de boletas.

"El Ministerio del Interior gastó mucho en boletas. Después de anunciar públicamente el director Nacional Electoral que le iba a pagar solamente un juego de boletas por frente le terminaron pagando un juego de boletas a cada agrupación interna. Creo que la asignación de recursos en la elección tiene que ser también mirada. Se está gastando mucha plata en boletas", indicó.

Y amplió: "El Congreso tiene que repensar esta cuestión. No puede ser la cantidad de plata que se ha gastado y el abuso a que esto lleva".

"La Cámara está decidida a hacer un control firme sobre esa cuestión", concluyó Dalla Vía. (Télam)