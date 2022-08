El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, consideró hoy que los principales referentes de Juntos por el Cambio (JxC) "se disputan en los medios a ver quién es más antidemocrático y más fascista", en el marco la situación planteada en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde el sábado la Policía de la Ciudad reprimió a los militantes.

"Jamás las fuerzas de seguridad pueden ser usadas para violentar a ciudadanos con fines políticos", advirtió el funcionario.

Para el dirigente de la agrupación La Cámpora, la actual "es una situación enrarecida" y, en ese sentido, planteó que lo que sucede en el marco de la causa que se sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz y en la que está imputada la vicepresidenta "está en disputa con la democracia".

"Todo viene de un proceso del que Cristina viene hablando hace tiempo: el uso del Poder Judicial en Latinoamérica. Es lo mismo que atravesó Lula Da Silva", indicó y señaló que "ese tipo de procesos van en contra de la democracia, de la posibilidad de elegir libremente a quien nos representa".

En ese sentido, Kreplak sostuvo que "para poder llevar adelante eso, no alcanza solo con el Poder Judicial, hay un poder político que acompaña y trabaja en tándem".

Al ser consultado sobre los hechos de violencia ejercidos por la Policía porteña contra el diputado Máximo Kirchner y algunos dirigentes y legisladores bonaerenses, Kreplak manifestó: "Uno ve una Policía que había sido enviada con un mensaje de violencia, estaba preparada para una situación de represión ante algo que no tenía ninguna manera de ser una situación violenta".

"Los mensajes del comando a la policía eran alentando a la violencia. Estaba muy claro que iban en esa línea injustificada. Por suerte, los policías no actuaron con la violencia que sus comandos le pidieron porque tuvieron algo de sentido común", destacó.

El ministro afirmó que "las autoridades políticas de la Ciudad y la oposición no puede hacer esto. Se disputan en los medios a ver quién es más antidemocrático y más fascista", sostuvo.

"Dicen frases como 'son ellos o nosotros'. Ellos no es compatible con la vida que queremos. Hace mucho que todos trabajamos por una sociedad con respeto por los derechos humanos. Jamás las fuerzas de seguridad pueden ser usadas para violentar a ciudadanos con fines políticos", remarcó.

Por último, el titular de la cartera sanitaria aseveró que "se intenta utilizar a La Cámpora como el enemigo" cuando ésta "es una agrupación con mucha juventud, militancia y amor por el otro".

"No sólo no es una agrupación que no es violenta, sino que contiene, acompaña y forma a miles de pibas y pibes de todo el país", concluyó. (Télam)