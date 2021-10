El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, afirmó hoy que la oposición quiere "modernizar la esclavitud" y vaticinó que el Frente de Todos (FdT) va a "dar vuelta" los resultados adversos que obtuvo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se celebraron el pasado 12 de septiembre.

"La oposición habla de la modernización, pero lo que quieren modernizar es la esclavitud. Quieren quitar derechos y conquistas y todo lo que protege al trabajador, pero no lo van a lograr", sostuvo Moyano en diálogo con la radio AM 750.

En ese sentido, el dirigente Camionero destacó que Juntos por el Cambio (JxC) tiene "desprecio" por los derechos de los trabajadores, pero sostuvo que "la gente es muy consciente de eso y por eso "se van a revertir los resultados de las PASO en las elecciones generales del 14 de noviembre.

"Responsabilizan de todos los males a quienes generan la riqueza en el país que son los trabajadores. ¿Por qué no se eliminan el sueldo ellos?" , cuestionó Moyano en relación a los referentes de Juntos por el Cambio que impulsan proyectos para eliminar las indemnizaciones por despido.

En tanto, Moyano sostuvo que la reforma laboral "no está en la mente de ningún hombre del gobierno" porque si no "estarían traicionando a lo que representa el peronismo, a la clase trabajadora" .

"Este gobierno como el de (la expresidenta) Cristina Fernández de Kirchner han demostrado que el FMI no decide. A lo mejor le piden una reforma laboral, pero no creo que acepten que se le impongan condiciones porque el peronismo siempre ha sido el que más ha rechazado el intento de meterse en las políticas económicas", apuntó.

Por otra parte, el dirigente gremial sostuvo que "las medidas que tomaron" en relación a los cambios en la composición del gabinete "son las que corresponden para mejorar" la situación que vive el país en el contexto de pandemia de coronavirus.

Finalmente, expresó como presidente de Independiente su repudio a los incidentes producidos en la puerta de la sede del club el martes pasado y sostuvo que desde la dirigencia no tienen "ningún contacto con la barra brava", y observó que esos hechos "no fueron casualidad y estuvieron armados".

"Venían entre quince y veinte personas a normalizar el pago de la cuota social. No es casualidad que ese día hayan aparecido 150 o no se cuántas más. Toda la oposición (del club de Avellaneda) que apareció en los medios, muchos encabezados por funcionarios de (expresidente) Mauricio Macri, lo hicieron para decir que éramos responsables, pero no tenemos nada que ver", concluyó. (Télam)