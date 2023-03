La ex senadora y activista por los derechos humanos Graciela Fernández Meijide aseguró que el operativo clamor para impulsar la candidatura de Cristina Kirchner "es algo muy antiguo, muy vacío y denuncia algo que no existe" y rechazó la acusación de "proscripción" de los sectores afines a la vicepresidenta.

"Cristina está acusada y condenada en primera instancia, pero falta la decisión de Casación y, luego, de la Corte Suprema, no está proscripta", arremetió

En diálogo con Antonio Fernández Llorente por el programa Sin Relato de la AM 990, Meijide opinó que se trata de "un verso para justificarse" y dijo que "nadie que tenga las condiciones legales de poder presentarse" puede estar proscripta de participar de las Elecciones

A su vez, opinó que la ex mandataria "dice que no va a presentarse para no refugiarse en los fueros y no parecerse a (Carlos) Menem", sin embargo, expresó que "el kirchnerismo no ha creado una figura para remplazarla".