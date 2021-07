El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que el triunfo de la Selección Argentina en la Copa América es un "ejemplo de que cuando todos trabajamos en un orden, nos respetamos y ponemos lo mejor de nosotros, las cosas pueden salir mucho mejor".

En declaraciones a Radio 10, el mandatario indicó que si bien le propusieron ir este domingo al predio de Ezeiza para recibir al plantel, respondió que "no le parecía oportuno" porque "había que cuidar protocolos" por la pandemia, además de que "los actores de esto fueron los jugadores y el cuerpo técnico, son de Argentina y de nadie en particular", por lo que no quería que se "interpretara que uno se apropia de eso". (Télam)