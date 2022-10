El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, sostuvo hoy que la empresa Caputo Hermanos "como sociedad es una fantochada" y dijo que su "actuación" en sus fideicomisos es "muy opaca, deja muchísimo que desear".

"Caputo Hermanos es la administradora de los fideicomisos. Su actuación es muy opaca de acuerdo a los documentos que tenemos y deja muchísimo que desear. Como sociedad es una fantochada", sostuvo Nissen en declaraciones a El Destape Radio.

Ayer, la IGJ dispuso la "fiscalización estatal limitada" de la sociedad Caputo Hermanos S.A y le impuso un plazo de cinco días hábiles para que dé a conocer sus libros comerciales.

Además, el organismo le aplicó a la firma una multa de 100.000 pesos por cada uno de los 18 años (2005-2022) durante los cuales no fueron presentados los estados contables de la compañía.

Ricardo Nissen

Así quedó establecido en una resolución de la IGJ a la que tuvo acceso Télam, en la que se explicó que la empresa quedó bajo la lupa del organismo luego de que trascendiera una supuesta relación comercial con la carpintería de Jonathan Morel, el referente de Revolución Federal.

Morel se encuentra detenido en el marco de una causa que se le sigue a integrantes de ese espacio por incitación a la violencia y amenazas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Nunca, desde que se constituyó, esa sociedad se presentó un estado contable. Tiene un capital de $ 12.000, que no sirve para nada. no hay balances. En los libros de Caputo Hermanos no hay mención a los fideicomisos. Quedaron en traer, en cinco días, los libros contables", señaló Nissen.

Sociedades fantasma

Para el funcionario, los fideicomisos de la familia Caputo "son pantallas para poner un escudo entre los verdaderos dueños y la actividad mercantil", y consideró que la firma debería llevar "una contabilidad separada, de cada fondo, algo que nunca aparece".

"Después del Gobierno de (Mauricio) Macri se borraron de la legislación argentina todas las actividades de las offshore. Para lo único que sirven es para dificultar la claridad en el acceso a la información. De todos modos, tenemos una pésima relación con la Cámara Comercial que analiza las denuncias que hacemos, ya que en todos los casos emiten resoluciones que terminan justificando a los amigos del expresidente", subrayó Nissen.

