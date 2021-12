El Presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, consideró hoy que la causa por la quiebra del Correo Argentino "no puede tramitarse" en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como consecuencia de la medida cautelar dictada por la jueza Macarena Marra Giménez, que suspendió la atribución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño de intervenir en expedientes que se instruyen en el fuero federal.

“A partir de la mediada cautelar que logramos ayer el caso Correo Argentino no puede ir a la Justicia porteña. Es inconstitucional que el TSJ porteño se meta en causas nacionales. Supongo que (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez) Larreta y (el expresidente Mauricio) Macri sabían que esto era una potestad del Congreso Nacional", señaló Gallo Tagle en diálogo con El Destape Radio.

De esta forma se refirió el magistrado a la cautelar dictada contra una ley aprobada por la Legislatura porteña que permitía al TSJ intervenir en casas nacionales y revisar sentencias.

Marra Giménez, jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, concedió ayer una medida cautelar y suspendió la aplicación del artículo de una norma sancionada por la Legislatura porteña que le otorgaba esa facultad a la máxima instancia judicial de CABA.

"Lo que hizo la Legislatura porteña es una prerrogativa del Congreso Nacional. Con esta ley, el cuerpo se atribuyó facultades que son propias del Congreso. Si en algún momento llega a poder avanzar con el traspaso pretendido por la Ciudad, van a ser necesarios convenios entre Ciudad y Nación en función de las distintas competencias", subrayó Gallo Tagle.

A su vez, el jurista aseguró que la resolución de la jueza "no es por un caso en particular", en relación a la causa del Correo Argentino, y consideró que "con este afán de atribuirse competencias e incrementar el volumen de trabajo que puede tener la Ciudad de Buenos Aires, al que están perjudicando es al ciudadano de a pie".

Por otro lado, se refirió a los escraches a los jueces que fallaron a favor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner e indicó que es algo que "no se justifica bajo ningún punto de vista".

"La vida particular y el domicilio privado son derechos que no pueden ser bajo ningún concepto alterados, sin importar si se coincide o no con el fallo", sentenció.

En otro orden, Gallo Tagle también se refirió a la designación de Mariano Llorens como vicepresidente de la Asociación de Magistrados.

El magistrado describió al vicepresidente electo de la entidad como "intachable y transparente como un vidrio" aunque haya visitado a Mauricio Macri en la Residencia de Olivos cuando era presidente.

"Llorens fue a ver a Macri en representación de un grupo de jueces por el tema ganancias. Es uno de los camaristas que asumió y está pagando ese impuesto, a pesar de la inconstitucionalidad de la cuestión", puntualizó. (Télam)