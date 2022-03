El senador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider (Frente de Todos) dijo hoy que tiene expectativas "positivas" sobre la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo debate comienza esta tarde en el Congreso, y consideró que sería "irresponsable" no apoyar el entendimiento.

En declaraciones a Radio Del Plata, el legislador oficialista opinó que con el acuerdo Argentina tendrá "la posibilidad de salir adelante".

En ese marco, advirtió que "todos saben lo que significa no acordar y la cesación de pagos".

"Los términos (del texto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para su aprobación) evitan ajustes provisional o reformas laborales, así que desde ese punto es positivo", subrayó.

Kueider dijo que sus "expectativas son positivas" sobre la posibilidad de lograr los votos necesarios en el Senado para respaldar la propuesta de refinanciación de la deuda que el Ejecutivo aspira a suscribir con el organismo.

"Estimo que va a primar la cordura para darle la posibilidad al país de salir de una situación muy compleja, que es el enorme endeudamiento con el FMI, y de no ser así vamos a tener severas consecuencias", alertó.

El senador agregó que "no se puede actuar tan irresponsablemente y no hacerse cargo de lo que nos corresponde" para concluir en que "en la historia del país, no hemos acertado mucho".

"Si no, no estaríamos como estamos", concluyó.

(Télam)