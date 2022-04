El Copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) que sesiona esta semana en Buenos Aires, el eurodiputado español Javi López, dijo hoy a Télam que en la coyuntura mundial actual la Argentina juega "un papel de motor regional muy relevante" como presidente temporario de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y consideró que "Europa no va a encontrar en ningún lugar del mundo una mirada tan parecida a la suya" como en América Latina.

López, presidente del componente europeo de EuroLat (el colombiano Óscar Pérez Pineda es el presidente del componente latinoamericano) se reunió en Buenos Aires con funcionarios y think tanks, antes de iniciar mañana las sesiones formales de la Asamblea.

En una entrevista con Télam en el Centro Cultural Kirchner (CCK) explicó por qué cree que "la invasión de (Vladimir) Putin (a Ucrania) ha terminado provocando lo contrario de lo que perseguía", además de elogiar el voto regional en Naciones Unidas contra Rusia.

El eurodiputado socialdemócrata explicó también que el Pacto Verde Europeo será "el cambio socioeconómico más importante desde la Revolución Industrial", y alineará su pelea contra el cambio climático con los objetivos geopolíticos de dejar de depender de las energías fósiles de Rusia.

-Télam: ¿Cuáles son los objetivos de Eurolat, que debate por primera vez en la Argentina y tras más de dos años sin sesiones presenciales por la pandemia?

-Javi López: Hemos estado más aislados pero más conscientes de nuestra interdependencia. Esta reunión es relevante por tres cosas. Primero la pandemia sigue presente y es necesario continuar la lucha. En segundo lugar, debemos poner el foco en tener una recuperación económica justa e inclusiva tras los enormes estragos económicos y sociales de la pandemia. Y en tercer lugar, hay una agresión militar en suelo europeo, que preocupa al conjunto de la comunidad internacional y a Europa en forma especial. Algunos en el mundo intentan volver a la regla del más fuerte, en vez de tener un mundo guiado por normas y esto tendrá enormes repercusiones en el precio de la energía, con tensiones inflacionarias, y en la seguridad alimentaria. Son enormes retos de esta Asamblea.

-T: Se reunió con el canciller Santiago Cafiero ¿Hablaron de qué papel juega hoy la Argentina desde la presidencia de la Celac?

-JL: Le toca jugar un papel de motor regional muy relevante. Hablamos de la necesidad de relanzar las relaciones birregionales, y encontrar espacios de diálogo. Hace siete años no tenemos una cumbre UE-Celac de Jefes de Estado, cuando se hacían cada dos años. Argentina tiene la voluntad de volver a encontrar esos espacios birregionales. Por eso esta asamblea tiene valor. Si yo me pregunto por qué en los últimos 20 años no han acabado de cuajar los procesos de integración regional en Latinoamérica, probablemente sea por un exceso de ideologización de los mecanismos de integración. Uno de los éxitos de la integración de la UE fue por la tecnificación. No se empezó con grandes proclamas políticas, sino estandarizando el tamaño de los tornillos. Primero unión aduanera, luego mercado único y después moneda única. Hacer cooperación o integración técnica Europa-Latinoamérica es hoy una forma de avanzar.

MIRÁ TAMBIÉN Massa fue recibido por el presidente de República Dominicana

-T:¿Cómo unirse en un mismo frente cuando la guerra está en Europa y América queda tan lejos de Ucrania?

-JL: Que una potencia nuclear con una silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decida invadir unilateralmente un país, recuperando una lógica propia del derecho de conquista de la II Guerra Mundial en Europa, tiene enormes implicancias globales. Creemos firmemente en un mundo guiado por normas. No se como acabará la guerra, estamos en una incertidumbre radical. Pero sabemos algunas cosas: Esto va a catalizar a Europa como actor geopolítico, a llevarlo a integrarse en política exterior, en seguridad y defensa. La pandemia provocó el salto más grande a nivel integración económica y política que habíamos dado en los últimos 20 años, que fue la deuda europea: Lo que más te une es la deuda común. La guerra en Ucrania probablemente provoque otro salto (de integración) en materia de seguridad y defensa.

-T: Se reunió esta semana con think tanks argentinos ¿Qué impresión se lleva?

-JL: Que tenemos retos compartidos. La desigualdad, el crecimiento económico, ponerle normas a la globalización, hacerla más inclusiva, cómo gestionar la deuda. Tenemos que pensar en trabajar más conjuntamente. Tenemos una mirada parecida del mundo. Creo que Europa no va a encontrar en ningún lugar del mundo una mirada tan parecida a la suya como en América Latina, en términos generales.

-T: ¿Más parecida que la que hoy tiene con Estados Unidos?

-JL: Sin duda. Con EE.UU. tenemos una relación muy fuerte, que la guerra ha revitalizado. Porque la invasión de Putin ha terminado provocando lo contrario de lo que perseguía: Darle nuevo sentido a la OTAN, cohesionar a la UE e impulsar el sentimiento de identidad nacional ucraniano. Pero en los debates de fondo, como cohesión social, democracia, regulación, igualdad de género, cambio climático, esas son las ideas de Europa y Latinoamérica en términos generales.

Además quiero reivindicar las votaciones en Naciones Unidas. En la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos, Latinoamérica es la región del mundo que votó más con Europa. Es reflejo de las ideas en común que tenemos. Y Argentina es un buen ejemplo: Como presidenta del Consejo de Derechos Humanos votó por suspender a Rusia. Eso tiene enorme relevancia para nosotros.

-T: En esta Asamblea se vio la necesidad de crear un grupo de seguridad alimentaria tras la pandemia. ¿Qué otras cosas han surgido post Covid?

-JL: La ciencia y el Estado se han visto reivindicados por la pandemia. Vimos la necesidad de tener a la ciencia como aliado, con respuestas científicas a los problemas frente al negacionismo. Y la capacidad del Estado fue reivindicada, fue necesaria para la respuesta sanitaria, la gestión social. Los que tenían Estados más fuertes tuvieron gestiones más eficientes de la pandemia.

-T: Europa pondrá esta década su eje en el Pacto Verde Europeo ¿Puede pasar algo así en América Latina?

-JL: Para la UE la descarbonización (el Pacto Verde Europeo) es el programa estrella para la próxima década. Va a ser el cambio socioeconómico más importante que tengamos desde la Revolución Industrial. Descarbonizar y dejar de depender de las energías fósiles va a transformar nuestra industria, nuestra movilidad, nuestras fuentes de energía y nuestra vivienda. Y una de las consecuencias de la guerra es que esto se va a acelerar. Una debilidad estratégicas frente a Rusia es nuestra dependencia a sus energías fósiles. Dejando esa dependencia, el cambio climático se da la mano con los objetivos geopolíticos. En América Latina ese debate está muy presente. Son circunstancias diferentes, no es lo mismo el impacto de los países desarrollados que los que están en vías de desarrollo, hay una deuda acumulada, aunque hoy los europeos hacemos solo el 8% de las emisiones globales. Pero el esfuerzo debe ser colectivo, y vemos en Latinoamérica un aliado. Además, esta región atesora la mayor biodiversidad del planeta, es mucha responsabilidad pero un enorme activo. Y tiene las mayores reservas de agua dulce del mundo, un bien estratégico para este siglo. Son cuestiones muy relevantes en la agenda verde. (Télam)