Un día después de la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, la liga de gobernadores peronistas advirtió hoy que la condena "atenta contra la democracia", mientras que desde la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) consideraron que se trata de un "punto bisagra" en la historia política argentina.

En un documento consensuado por más de 15 gobernadores, la liga de mandatarios consideró el accionar judicial como "un hecho de enorme gravedad institucional que atenta contra la democracia" que "quedará registrado como uno de los agravios más grandes al sistema democrático".

El documento difundido hoy sostiene además que “se pretende condenar e inhabilitar políticamente a la vicepresidenta mediante una sentencia judicial generada en un proceso atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales fundamentales”.

Ayer, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 condenó hoy Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la obra pública en Santa Cruz, una sentencia que para la vicepresidenta fue dictada por un "estado paralelo, una mafia judicial".

Tras escuchar la condena en su contra, la dos veces expresidenta emitió un mensaje a través de sus redes sociales y anticipó que en 2023 no será candidata a ningún cargo electivo, por lo que quedará sin fueros a partir del 10 de diciembre del año próximo.

En tanto, desde la coalición opositora JxC consideraron que la condena significa un "punto bisagra" que puede marcar "un antes y un después" en la política argentina.

"Me parece que estamos en un punto bisagra que puede marcar un antes y un después, y que nos dice a los argentinos que no hay impunidad, no importa el poder que se ostente", sostuvo el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial por el radicalismo, Gerardo Morales, en declaraciones a CNN Radio y agregó: "Hasta acá, la Justicia ha venido actuando como operadores concretos en el ejercicio de esta matriz de corrupción", pero eso cambió con el fallo.

Además, elogió las denuncias permanentes de la fundadora de la Coalición Cívica (CC), socia de JxC Elisa Carrió en el tema: "Quiero reivindicar a Lilita que nunca se ha apartado de la búsqueda de la verdad", sostuvo.

En tanto, el diputado Ricardo López Murphy afirmó que "el proceso judicial ha sido muy transparente" y dijo -en declaraciones a Radio Rivadavia- que espera que "siga siendo de igual manera en las apelaciones", mientras que la diputada Paula Oliveto, del sector que encabeza Carrió, dijo que "la situación judicial (de la vicepresidenta) es complicada pero desde hace mucho tiempo" y no solo por este fallo.

"Estamos hablando de una matriz de corrupción donde se robaron 84.000 millones de pesos", respondió Oliveto en referencia a la causa Vialidad por la que fue condenada ayer a 6 años de prisión e inhabilitación de cargos públicos.

Desde el oficialismo, los interbloques de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) repudiaron hoy el fallo , manifestaron su "solidaridad" con la Vicepresidenta y reiteraron sus críticas a los magistrados, a quiénes acusaron de formar parte de la "mafia judicial".

En una rueda de prensa que ofrecieron en el Salón Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, los legisladores oficialistas cuestionaron fuertemente la sentencia del tribunal que condenó ayer a la Vicepresidenta y el "intento de proscripción", y además denunciaron la "gravedad institucional" de las revelaciones del viaje a Lago Escondido que hicieron en octubre un grupo de magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de inteligencia.

En la oportunidad, los legisladores coincidieron además en denunciar la "parálisis" del Consejo de la Magistratura y anunciaron que pidieron una audiencia "urgente" al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, "para que arbitre los medios necesarios para completar la conformación del Consejo de la Magistratura".

En primer lugar, el jefe de la bancada del FdT en Diputados, German Martínez, repudió el "fallo escandaloso" contra la expresidenta en la causa Vialidad y luego denunció "la gravedad de todos estos hechos que giran alrededor de este viaje a Lago Escondido, y toda esta red de complicidades y comportamientos mafiosos que intentaron, primero, esconder los hechos, después tergiversarlos, y esconder los distintos delitos incluso a través de facturas truchas".

Por su parte, al hacer referencia al fallo de ayer contra la Vicepresidenta, la senadora y jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, sostuvo que el de ayer "no es un fallo sino una decisión política de un tribunal político que es parte de una mafia judicial que tiene la República Argentina y que afecta al pueblo argentino, a todos y todas, y al futuro de la Argentina".

Entre los miembros del gabinete nacional, el ministro de Justicia, Martín Soria, señaló que se trató de “un fallo absurdo del tribunal oral formado por la bandita que se juntaba a jugar al futbol en la quinta de Mauricio Macri" y recordó que Julián Ercolini es "el juez que instruyó esta causa armada de pies a cabeza para proscribir y condenar a Cristina. Es quien pasará a la historia por haber cerrado la causa de Papel Prensa”.

A su turno, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, sostuvo que “es muy grave lo que está ocurriendo” porque “es la persecución a Cristina y a lo que ella representa” al mismo tiempo que advirtió que los impulsores de este fallo anhelan “un país sin peronismo”, y evaluó que la decisión judicial es “un anticipo de lo que viene” si la oposición de JxC “vuelve a ganar las elecciones”.

La Vicepresidenta también recibió en las últimas horas el respaldo y la "solidaridad" de líderes de la región, como los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Bolivia, Luis Arce; y de Honduras, Xiomara Castro; el electo de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y también del exmandatario boliviano Evo Morales.

También un grupo de embajadores argentinos emitieron un documento condenando el fallo y en el que expresaron que “los sectores de intereses concentrados se han expresado de manera brutal directa contra un proyecto político y buscan impugnar la esperanza de gobernar para los que menos tienen”.

Finalmente, el grupo de Curas en Opción por los Pobres respaldó a la Vicepresidenta y en un comunicado destacó que “es evidente que la Justicia no se identifica con el poder judicial” tras advertir que “ninguna sociedad puede funcionar, siquiera mínimamente, sin Justicia”. (Télam)