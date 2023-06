Por Zou Xiaoli, embajador de la República Popular China en la Argentina

Este año marca el décimo aniversario de la iniciativa de "la Franja y la Ruta", propuesta por el presidente Xi Jinping, y también el primer aniversario de la firma del Memorándum de Entendimiento sobre la construcción conjunta de este proyecto entre China y Argentina.

Argentina es un participante importante y promotor de esta iniciativa, y en los últimos años ambos países progresaron en la coordinación de políticas, la conectividad de las instalaciones, el comercio sin trabas, la integración financiera y el vínculo entre los pueblos, inyectando un fuerte impulso a la construcción conjunta de la cooperación de alta calidad.

La asociación estratégica integral entre China y Argentina ha alcanzado un nuevo nivel. En 2013, el presidente Xi Jinping presentó "la Franja y la Ruta" y en 2014 las relaciones entre China y Argentina pasaron a ser una asociación estratégica integral.

China apoya firmemente la posición de Argentina sobre la soberanía de las islas Malvinas, y Argentina respeta el principio de 'una sola China'.

Los dos países mantienen una estrecha comunicación y cooperación en foros como las Naciones Unidas, el G-20, la cooperación Sur-Sur y el foro China-CELAC.

China apoya la incorporación argentina al grupo de los Brics para promover conjuntamente los intereses comunes de los países en desarrollo.

China y Argentina firmaron el Memorándum de Entendimiento en el marco de la iniciativa de "la Franja y la Ruta" a principios de 2022, que se convirtió en un hito importante en la historia de las relaciones bilaterales, y también en un plan de cooperación para promover su construcción conjunta.

La cooperación en la construcción de infraestructura ha mejorado el empoderamiento económico de Argentina.

Las empresas chinas participan en la construcción de transporte, energía y electricidad, telecomunicaciones digitales y otros sectores de Argentina, ayudando a transformar su infraestructura y generando cambios reales en el desarrollo económico local y en la vida de sus habitantes.

El proyecto de rehabilitación del ferrocarril Belgrano Cargas a cargo de China Machinery Engineering Corporation (CMEC) ha mejorado el tráfico, las exportaciones, el empleo y los medios de vida en siete provincias argentinas a lo largo de la línea.

Las empresas CRRC, CITIC Construction y otras proporcionan locomotoras y unidades eléctricas múltiples, y construyen el primer tren ligero de nueva energía; las compañías Power China, China Energy, Goldwind, CNNC, etcétera, junto con sus socios argentinos, han creado una serie de importantes proyectos, símbolos de la energía fotovoltaica, hidroeléctrica, eólica y nuclear.

China Petroleum Pipeline Bureau (CPP) construyó el gasoducto troncal de Córdoba, mejorando la eficiencia del suministro de gas natural en el centro de Argentina; Huawei trabaja en estrecha colaboración con empresas locales para construir una red de comunicación de alto nivel y liderar la construcción de ciudades inteligentes.

La Estación de Espacio Profundo CLTC- CONAE- Neuquén está funcionando sin inconvenientes; el proyecto CART, radiotelescopio de 40 metros de diámetro, continúa su progreso, al igual que se han profundizado gradualmente los intercambios del sistema de navegación Beidou y en materia satelital.

La primera edición del Foro de Cooperación Espacial entre China y Argentina se celebró con éxito, y la cooperación en el campo de las actividades y tecnologías espaciales muestra amplias perspectivas.

El comercio bilateral está más diversificado y se facilitan cada vez más los intercambios.

China es el segundo mayor socio comercial de Argentina y el primer origen de importaciones durante muchos años.

China y Argentina han expandido continuamente la escala del comercio bilateral y fomentado activamente la diversificación y la promoción comercial.

Las agencias de promoción comercial de los dos países están enfocados en la cooperación en economía digital y comercio electrónico para crear nuevas áreas y canales comerciales.

Al mismo tiempo, plataformas como la feria de Guangdong, la CIIE (China International Import Export) y la SIAL China (Shanghai New International Expo Center), promueven los productos y las industrias argentinas con potencial de exportación.

Así, el comercio bilateral pasó de casi US$ 12.000 millones en 2018 a US$ 21.370 millones en 2022, superando el récord de US$ 20.000 millones por primera vez.

Más de una docena de empresas agrícolas chinas representadas por COFCO International se radicaron en Argentina, creando miles de empleos locales.

En el futuro, las ventajas complementarias de la cooperación económica y comercial entre China y Argentina se desarrollarán aún más, especialmente en los sectores de la minería de litio, nuevas energías, agricultura, petroquímica y otras industrias e innovación científica y tecnológica.

China está dispuesta a llevar a cabo un diálogo e investigación de libre comercio con los países del Mercosur, incluida Argentina, para discutir conjuntamente la expansión de la escala comercial y la mejora de la calidad del comercio a un nivel superior.

La continua cooperación financiera es la base sólida, y sigue siendo esencial, profunda y amplia.

Después de diez años, ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) Argentina se ha convertido en un banco local principal y una de las sucursales más grandes fuera de China, en tanto que el Bank of China Limited Sucursal Buenos Aires es un nuevo actor de la cooperación económica y comercial bilateral.

Las instituciones financieras chinas han financiado importantes proyectos de cooperación entre los dos países y a las pymes argentinas que exportan a China por más de US$ 20.000 millones.

Los bancos centrales de ambos países han firmado varios acuerdos de intercambio de monedas, desempeñando un papel importante en el mantenimiento de la estabilidad económica y financiera en Argentina.

El año pasado, se lanzó oficialmente el servicio 'RMB Clearing Bank' en Argentina. Desde mayo de este año, Argentina comenzó a pagar todas las importaciones desde China en RMB (yuanes).

La eficiencia de aprobación de la SIRA para importaciones ha mejorado considerablemente, evitando los riesgos del tipo de cambio y reduciendo costos comerciales.

Argentina ha integrado oficialmente el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y ha empezado a avanzar activamente en la cooperación con el Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics.

China continuará apoyando a Argentina en el mantenimiento de la estabilidad económica y financiera, y está dispuesta a intensificar aún más la cooperación de intercambio de divisas con Argentina, apoyar el papel del RMB Clearing Bank en Argentina, ampliar el uso de RMB y proporcionar apoyo financiero más sólido para la cooperación chino-argentina.

Los lazos interpersonales borran la lejanía. En la lucha contra la Covid-19, China y Argentina se han ayudado mutuamente, a través de acciones prácticas.

En 2022, ambos países celebraron el 50°aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y celebraron con una serie de actividades el Año de la Amistad y Cooperación China-Argentina.

Hasta el momento, se han formado 26 pares de provincias y ciudades hermanas, y entre universidades de los dos países se han abierto conjuntamente tres Institutos Confucio en Argentina.

Cada vez más jóvenes chinos aficionados al fútbol argentino y al tango, por ello, la AFA confirmó que la Selección argentina viajará este mes para jugar un partido amistoso en China.

El Festival de la Primavera con el que Buenos Aires Celebra el Año Nuevo Chino, y el deporte Botes Dragón, se convirtieron en marcas reconocidas de intercambio cultural entre China y América Latina.

En la construcción de intercambios, los ámbitos empresariales de ambos países aportan contribuciones indispensables.

En 2021, el Consejo Argentino Chino se integró al mecanismo de cooperación local en "la Franja y la Ruta" mientras que la Cámara Argentino China de la Producción, la Industria y el Comercio y la Cámara de Comercio Argentina para el Asia y el Pacífico promueven los intercambios y la cooperación entre los dos países desde hace décadas.

Por su parte, las empresas chinas en Argentina cumplen activamente con sus responsabilidades sociales y han contribuido a la lucha contra la Covid-19.

Hace un año, se estableció formalmente la Cámara de Comercio China (Argentina) y recientemente esta organización publicó "Los hermanos sean unidos porque ésa es la ley primera-Documento informativo sobre éxitos notables de la construcción conjunta China-Argentina de 'La Franja y la Ruta' (2023)".

Pese a la distancia física las relaciones entre China y la Argentina resistieron el paso del tiempo y las vicisitudes beneficiando a ambos pueblos.

Aprovechemos estos aniversarios para defender el concepto de una comunidad de futuro compartido, y persistir en lograr los valores comunes de la humanidad. Trabajemos juntos para superar las dificultades y busquemos el desarrollo común para escribir un nuevo capítulo de "Los hermanos sean unidos, porque ésa es la ley primera". (Télam)