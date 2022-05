El diputado del Frente de Todos (FdT) Hernán Pérez Araujo consideró hoy que "hay una luz de esperanza al final del camino" para la renovación de la Justicia, al destacar la postura de gran parte de los gobernadores del país que advirtieron que trabajarán para lograr una Corte Suprema de Justicia "más moderna y eficaz" y "que tenga un verdadero carácter federal".

En diálogo con Radio 10, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja elogió el anuncio realizado la semana pasada en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde los gobernadores visibilizaron su disconformidad con el funcionamiento del máximo tribunal y anunciaron que trabajarán para elaborar un proyecto de ley destinado a la conformación de una Corte Suprema de Justicia "más moderna y eficaz" y "que tenga un verdadero carácter federal".

"Son 17 gobernadores que están pidiendo democratizar, modernizar y federalizar la Corte", celebró Pérez Araujo.

Para el diputado esto significa que "hay una luz de esperanza al final del camino".

Y se preguntó: "¿Quién podría oponerse desde la sensatez y el republicanismo a que la Corte sea más federal, democrática y se adapte a los tiempos que corren?".

En esa línea reconoció que "queda mucho trabajo por hacer" y opinó que "debemos dejar de ser relatores de nuestro propio destino y empezar a hacerlo, a caminarlo".

El referente del oficialismo dijo además que desde Juntos por el Cambio (JxC) "no quieren tocar nada, no quieren mover un lápiz de lugar el Comodoro Py, no quieren tocar la Corte", y criticó a la oposición porque "no van a aprobar nada que venga del Gobierno o del justicialismo".

Sin embargo, consideró que es posible lograr una reforma: "O nos ponemos en serio a dar algunas batallas, siempre con el ímpetu y la esperanza de ganarlas, o nos quedamos mirando cómo ellos van preparando el terreno", advirtió (Télam)