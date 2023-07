El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, dijo hoy que "el gran desafío" de cara a las elecciones "es ir a explicar casa por casa qué es lo que está en juego".

En declaraciones a AM Universidad de La Plata, el funcionario expresó que “hay un sector de la sociedad que no está del todo contento y lo ha expresado no yendo a votar” en distintas elecciones que ya se realizaron en varias provincias.

En ese marco, subrayó que “el gran desafío que tenemos es ir a explicar, a convencer puerta por puerta, primero qué es lo que está en juego que es el futuro de la Argentina".

"A eso se llega con el mano a mano, el boca en boca en cada fábrica, en cada casa”, reflexionó el dirigente del Frente Renovador.

Sostuvo que “en esta puja de modelos están los que dicen que hay que hacer un ajuste brutal y ponen como un costo a lo laboral, hablan de recortar derechos y dicen que no se puede producir por los altos costos laborales"; y "por otro lado, con Sergio Massa en Unión por la Patria, hablamos de exportar trabajo argentino que es la única manera de crecer”.

El ministro añadió que "el modelo de la derecha plantea la paz del cementerio", mientras que el peronismo propone "una recuperación del salario a través de una mejor distribución de la riqueza".

Finalmente, destacó que “es importante la postura de Sergio (Massa) en cuanto a que necesitamos una dirigencia obrera comprometida y el compromiso del próximo gobierno de trabajar codo a codo por los obreros para consolidar el crecimiento de cada trabajador”. (Télam)