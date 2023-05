El diputado nacional de Formosa por el Frente de Todos (FdT) Rodrigo Vera afirmó hoy que el planteo formulado por dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se suspendan las elecciones en Formosa son "una muestra de desesperación" por parte de un sector político que durante años "no han sabido presentarle ideas, ni proyectos, ni planificaciones a la ciudadanía".

En diálogo con Télam Radio, Vera dijo que la “única propuesta” de la oposición provincial “parece ser la suspensión de las elecciones y la proscripción del candidato oficialista”, el gobernador de la provincia, Gildo Insfrán.

“Lo hacen solicitándole a la Corte Suprema una vulneración completa de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial. Le piden (al máximo tribunal) que "se entrometa en cuestiones de derecho público provincial y materia electoral. Esas son materias exclusivas de las provincias porque así lo dispone la Constitución de la Nación Argentina”, apuntó el legislador, quien además es abogado constitucionalista.

En este sentido, Vera consideró que desde Juntos por el Cambio piden que la Corte se expida con competencia originaria, “cuando la Constitución Nacional exige que este tipo de temas trámite primero en las justicias provinciales”.

“Le piden, ni más ni menos, que la Corte Suprema de la Nación modifique la Constitución Provincial haciéndole decir cosas que el texto de la Constitución no dice”, indicó Rodrigo Vera.

También estableció diferencias con intervenciones de la Corte en provincias en la cuales las Constituciones locales “tenían normas que limitaban los mandatos de gobernador y vicegobernador”, como sucedió en “Santiago del Estero en el 2013, Río Negro en 2019 y la semana pasada en Tucumán y en San Juan”.

“Este no es el caso de la provincia de Formosa; nuestro artículo 132 establece claramente que el gobernador y vicegobernador durarán cuatro años en sus mandatos y podrán ser reelectos”, afirmó Vera.

Acerca de la posición del radicalismo provincial en este tema, que apoyó este pedido ante la Corte, el diputado señaló que lo que se pretende “es restringir a esa reelección que el texto de la Constitución (provincial) no contempla.

"Lo quieren hacer es hacer pasar la periodicidad, que sí es un principio obligatorio republicano, por la alternancia que no es un principio republicano porque no puede ser exigido obligatoriamente en textos constitucionales que así no lo establecen”, fundamentó.

Al criticar la postura de la oposición, el legislador expresó que la alternancia “que el pueblo formoseño podría determinar” a la hora de votar, “no lo hace a favor de la oposición formoseña”, por lo que sostuvo que la pretensión opositora es que la Corte ahora “sea la que les dé esa alternancia a ellos reemplazando la voluntad soberana del Pueblo formoseño y lo que es aún peor reemplazando la Constitución Provincial”.

“Si un pedido de esta naturaleza prosperará, quiere decir que se han roto todos los límites políticos, institucionales y jurídicos de un Estado de Derecho. En este caso no tendríamos más un Estado federal tal como lo establece la Constitución y ya no existirían divisiones de poderes. El Poder Judicial asumiría a la suma del poder público, incluyendo en ello la capacidad de hacer y deshacer Constituciones provinciales”, concluyó.

