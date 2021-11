La Defensora Pública Celia Delgado intentó exculpar hoy al exjefe de Inteligencia y miembro del Estado Mayor del Comando de Brigada de Neuquén Oscar Reinhold de los delitos de lesa humanidad por los que está imputado en el juicio "Escuelita VII", al afirmar que "se limitó a cumplir órdenes superiores y no tener conciencia del plan criminal de la dictadura y de la ilicitud de esos hechos".

La funcionaria judicial continuó desarrollando el alegato defensivo junto a su colega Gabriela Labat en representación de nueve de los 15 imputados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la región durante la última dictadura cívico-militar.

Delgado aclaró al analizar la situación de Reinhold, sobre quien pesan cuatro condenas anteriores por delitos de lesa humanidad, que "no desconozco la dimensión humana de las víctimas desaparecidas en este proceso cuando argumentamos sobre el tema de la responsabilidad por los homicidios".

"Cuando dijimos que no es posible imputar de homicidios a nuestros asistidos, como es el caso de Reinhold, no lo es porque no es posible definir en tiempo, modo y lugar los sucesos que culminaron con las muertes u homicidios de las víctimas desaparecidas en este proceso", explicó.

Agregó que "tampoco se encargó la parte acusadora de algún modo de explicar en qué momento cesaron las desapariciones forzadas y se iniciaron las acciones típicas de homicidio".

La Defensora explicó que a excepción de tratos crueles como torturas, vejaciones y tormentos, el resto de las acciones como las detenciones, "es bastante poco probable que en la conciencia jurídica de nuestros asistidos tuvieran conciencia de ilicitud".

Sostuvo que "pensando con la cabeza de un Reinhold, que se formó en el Colegio Militar entrando a los 16 años de edad y ejecutando acciones propias de su posición de mando, es bastante poco probable que pudiera concebir en la conciencia la ilicitud de esas acciones".

"Es posible -dijo- que para Reinhold proceder a detener a un individuo presuntamente subversivo en esa época fuera una acción legal emergente de un reglamento que lo formó y de una serie de normas que rigió la actividad desde antes de la dictadura militar".

Por su parte, la defensora Labat desvinculó de las imputaciones sostenidas por la fiscalía a los exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén, Jorge Molina Ezcurra, Jorge Di Pasquale y Adolfo San Martín.

Aseguró que la tarea que desempeñaban entonces estaba vinculada al seguimiento de acciones en Chile debido al conflicto limítrofe con el vecino país.

Ambas defensoras rechazaron y pidieron que el Tribunal declare la inconstitucionalidad de los pedidos de prisión perpetua formulados por la fiscalía. Hicieron referencia a la avanzada edad de sus defendidos y las condenas anteriores que pesan sobre ellos y aseguraron que en estos casos "una nueva condena a prisión perpetua se transformaría en venganza pública".

Solicitaron la absolución de sus asistidos como también que se rechace el pedido para que les sean suspendidos los beneficios previsionales.

El juicio continuará mañana a las 8.30 con una nueva audiencia para completar los alegatos de la defensa de los imputados. (Télam)