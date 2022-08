El abogado Gregorio Dalbón consideró hoy que el fiscal Diego Luciani "debería haberse excusado" en la causa de Vialidad por el vínculo personal que mantiene con el juez del Tribunal Oral Federal 2 Rodrigo Giménez Uriburu, y adelantó que "van a seguir saliendo" más pruebas que demuestran "todas las miserias que están haciendo para tratar de condenar" a la vicepresidenta Cristina Fernández.

"Si este hombre (Luciani) tenía ese nivel de confianza y amistad con el presidente del Tribunal, debería haberse excusado él, no esperar una recusación de un tercero. Esto se hace cuando sos una persona de bien, tenés que excusarte", afirmó el letrado, que representa a la vicepresidenta en causas civiles, en declaraciones a radio AM 530.

Dalbón manifestó que la cercanía evidenciada en las imágenes de esos funcionarios judiciales en un torneo de fútbol organizado en la quinta Los Abrojos, propiedad del expresidente Mauricio Macri, representa "cuestiones prohibidas por la ley porque afectan el libre proceso de la legitima defensa".

"Está en los parámetros del reglamento del Ministerio Público Fiscal y de la ética profesional de cada uno de ellos. No podés sentarte con un fiscal a manejar un juicio de esta naturaleza siendo amigo. Si juegan al fútbol descuento que hablan por teléfono, que se juntan, que van a asados teniendo en cuenta todo el folclore alrededor del fútbol. Este hallazgo echa por tierra la legalidad del proceso", subrayó.

En ese sentido, Dalbón sostuvo que si el fiscal "dice alguna estupidez", Uriburu "no lo va a frenar o pedirle que no se desvíe de la línea argumental del proceso como debería si realmente es objetivo", así como tampoco le diría que "por favor no hace falta que grite que está en un Zoom".

"Hay muchas cosas que un juez podría haberle dicho a este hombre que quiso simplemente ser tapa de diario y hacerse un poco famoso. Es un papelón jurídico que Luciani salga a gritar como lo hizo", remarcó el letrado.

Además, Dalbón aseguró que "no van a encontrar ninguna prueba" contra la vicepresidenta porque "es inocente".

"Este hombre gritándole a la computadora está grabado, filmado y esto que salió el domingo (publicado en el diario Página/12) es una cuota porque van a seguir saliendo más cosas, todas las miserias que están haciendo para tratar de condenar a Cristina. No es fácil condenar a una persona inocente", manifestó.

Dalbón sostuvo que "si fuesen inteligentes" ambos funcionarios judiciales deberían "dar un paso al costado" y expresó que si "siguen así, van a terminar presos".

Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, que representan a Cristina Fernández en esta causa, reclamaron que los dos se aparten del juicio y que se declare nulo todo lo hecho por ambos en el caso, ante la supuesta pérdida de objetividad e imparcialidad a raíz de la difusión de las fotografías del equipo de fútbol que integran en la quinta de Macri.

"En algún momento llega. Fíjate que al (juez y exministro) Sérgio Moro se le está haciendo un proceso. Les debería dar vergüenza porque va a empezar a aparecer en los diarios de todo el mundo, no sólo en Argentina. Estamos trabajando para que toda Latinoamérica sepa lo que está pasando con Cristina. En algún momento van a pagar el daño que están causando", completó. (Télam)