El padre Lorenzo "Toto" de Vedia, sacerdote de la villa 21-24 de la Ciudad de Buenos Aires, se sumó a los repudios por los dichos del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, quien días atrás afirmó que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”, y consideró que “a las mentalidades neoliberales les molesta que se hable de derechos porque sienten que se ven amenazados sus privilegios”.

"Es escandaloso hoy escuchar crítica y denostación de esta frase cuando aumenta cada vez más la verdadera, y podríamos decir, casi única grieta: pocos ricos, cada vez más ricos, a costa de muchos pobres cada vez más pobres. Eva Perón se refería a las necesidades básicas insatisfecha del ser humano, no tanto las necesidades que impone la sociedad de consumo", indicó Vedia en declaraciones para Télam Radio.

Y agregó: "A las mentalidades neoliberales les molesta que se hable de derechos seguramente porque sienten que se ven amenazados sus privilegios".

En el marco de una conferencia titulada "Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica", organizada por la Universidad de Chile, el juez de la Corte expresó: "No puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables"

MIRÁ TAMBIÉN Un foro de debate sobre el espacio nacional y popular reunirá en Quilmes a cientos de inscriptos

Si bien el encuentro se llevó a cabo el pasado 26 de abril, las declaraciones del juez de la Corte Suprema trascendieron esta semana y despertaron rechazos desde diferentes sectores políticos y sociales.

Para De Vedia -sacerdote de la Parroquia de los Milagros de Caacupé del barrio 21-24- los neoliberales “cuando hablan de necesidad, prefieren hablar de filantropía: `yo que tengo te doy a vos que no tenés`, marcando siempre esa distancia, esa diferencia”.

“Le molesta a muchos hablar de justicia y mucho más de justicia social, cuando de justicia social se trata, y hoy más que nunca, donde hay una necesidad nace un derecho”, remarcó el cura que integra el Equipo de Sacerdotes de barrios populares de Capital y Provincia de Buenos Aires.

Por último, De Vedia recordó que “estamos todos en el mismo barco”, que la salvación es comunitaria porque “si se pincha con un agujerito el barco, nos hundimos todos”. (Télam)