Valeria Carreras, la abogada que representa la querella mayoritaria que siguen los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, consideró hoy que la declaración indagatoria que el expresidente Mauricio Macri brinde hoy ante el juez federal de Dolores Martín Bava en una causa de espionaje ilegal representa "una señal" para que otros magistrados "se animen a investigar" hechos que involucran al exmandatario.

"Macri se va a tener que presentar como cualquier ciudadano. Espero que esto se interprete como una señal para que el resto de los jueces se animen y sepan que la gente los va a respaldar. Evidentemente Bava, no juega al paddle", señaló Carreras en declaraciones a Radio 10.

De esta forma, la letrada aludió a las visitas que hizo a la Residencia presidencial de Olivos el camarista de Casación Mariano Borinsky -entre otros- cuando Macri estaba al frente de la jefatura del Estado y que originaron varias presentaciones judiciales por "parcialidad" contra el magistrado.

"Contrariamente a lo que todos podrían pensar, nuestra querella no va a concurrir a Dolores porque procesalmente no podemos estar en el recinto donde se ve la audiencia no podemos entrar a la indagatoria", afirmó Carreras.

La letrada agregó que tampoco van a ir hasta al juzgado porque se le negó la autorización para estar en el hall por las restricciones del Covid-19 y "no podía someter a los familiares a otra espera".

"No podía someter a los familiares a una espera en la vereda, mientras había una horda personas que apoyan a un imputado de un delito tan aberrante como es espiar la intimidad del dolor de las victimas. No los iba a exponer a agresiones verbales", señaló.

El exmandatario está citado para las 12 en el juzgado federal de primera instancia de Dolores, a cargo de Bava, magistrado subrogante que ayer fue ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata.

En esta causa se investigan maniobras de espionaje ilegal sobre los familiares de los marinos del submarino hundido en noviembre de 2017, y en el expediente figuran procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos.

El tribunal de apelaciones rechazó, a horas de la indagatoria, la recusación con la cual la defensa de Macri pretendía correr de la causa al juez que el 1 de octubre dispuso que se lo convocara a dar explicaciones por el supuesto espionaje.

El propio Macri confirmó días atrás durante su visita a la provincia de Santiago del Estero que se presentará a la indagatoria de hoy, luego que Bava lo convocara por tercera vez, bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía y ordenar su detención a fines de que comparezca a declarar si es que vuelve a ausentarse.

"Macri no va a declarar algo particular. No esperamos la verdad. La realidad es que ya no esperamos nada", indicó la letrada en relación a las expectativas que guardan los familiares

En ese marco, Carreras afirmó que Macri podría "recibir diez años y el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos" pero, como no es la única causa en la que está implicado, es posible que se vayan "multiplicando y agravando".

(Télam)