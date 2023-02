Para Carlotto, no es bueno mezclar la marcha del 24 de marzo con la del rechazo a la proscripción de Cristina Kirchner "La fecha del 24 marzo es única y no es bueno mezclar las dos inquietudes, que son buenas, pero el 24 de marzo es para recordar lo que pasó, para no olvidar y que no se repita", sostuvo la referente