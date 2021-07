El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, aseguró hoy que lo "defraudó" la precandidatura de María Eugenia Vidal a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires y juzgó que la exgobernadora bonaerense "decidió jugar seguro" al presentarse en el distrito porteño, porque "terminó su mandato perdiendo una elección por 14 puntos".

"Me defraudó Vidal porque se trata de una decisión política de una exgobernadora que sabe que hizo una pésima gestión, que terminó su mandato perdiendo una elección por 14 puntos y que no puede volver a presentarse en provincia de Buenos Aires en condiciones de ganar", declaró esta tarde Costa, en diálogo con Radio del Plata.

"Me parece una decisión que echa por tierra cualquier tipo de convicción y de coherencia, que habla de una decisión política. No me sorprende, pero me parece una gran estafa".

El funcionario bonaerense aseguró que la exgobernadora "decidió jugar seguro" al presentarse como candidata en CABA, "especulando" que Juntos por el Cambio "tiene más chances de ganar" en la Ciudad.

En cuanto a los candidatos por el Frente de Todos (FdT) para las próximas elecciones legislativas, mencionó que "se está trabajando en una lista de unidad que refleje a los diferentes componentes del frente".

"Lo que hay del lado del Frente de Todos es un proyecto de país, provincia y sociedad. Ese proyecto es lo que va a primar al momento de la campaña y al momento de definir las propuestas", aseguró.

"Creo que se está haciendo de una manera muy responsable y seria, priorizando la necesidad de consolidar el proyecto de gobierno", acotó y adelantó que "seguramente vamos a constituir una lista de unidad sin que haya PASO".

(Télam)