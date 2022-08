El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró hoy que "no fue acertada la decisión" de poner un vallado en la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, calificó como "aberrante" las agresiones de la Policía de la Ciudad al diputado Máximo Kirchner.

"No fue acertada la decisión de poner el vallado. Apenas empezamos a charlar el sábado pedimos que saquen ese tema. Ellos nos plantearon lo que ven que sucede en el barrio y nosotros expresamos que hace ocho años que pasa esto porque viene otra gente a insultarla a Cristina y nadie les dice nada", afirmó Fernández en declaraciones formuladas esta mañana a la prensa en la puerta del Ministerio de Seguridad.

Tras la represión ejercida el sábado por la fuerza porteña a manifestantes que se concentraron en Recoleta en apoyo a la vicepresidenta, Fernández y su par de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, se reunieron ese mismo día con el titular de Seguridad porteño, Marcelo D' Alessandro, y el ministro de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

"Ordenamos un poquitito las ideas de este tema. Ellos plantean que en la zona los ruidos y estas situaciones incomodan a chiquitos con autismo y a gente mayor, que si es cierto es un tema que inevitablemente hay que reconocerlo como tal, pero también hay que reconocer que van a la casa de Cristina a insultarla y a tocar la cacerola y lo que hacen son los mismos agravios que eventualmente sufren esos chiquitos y esos abuelos por los que están bregando resolver esta situación", afirmó.

El ministro detalló que, en la reunión, fue planteada la necesidad de "evitar la presencia de la Policía" y que también se acordó que no "habría ferias ni campamentos".

"Lo charlamos y acordamos que no fuera así", consignó el ministro de Seguridad de la Nación.

También contó que, si bien desde el Gobierno porteño propusieron un horario, "no hay un botón para apretar y cortarlo", por lo cual llamó a "encontrar la vuelta a estas cosas".

"Acordamos ir encontrándole el formato para que esto se pudiera resolver. No tiene solución si no se habla. Por la fuerza no se va a resolver ese tema porque la vocación del hombre y la mujer común es solidarizarse y expresar su afecto, no otra situación", consideró.

Por otra parte, se refirió a las agresiones que sufrió el diputado Máximo Kirchner cuando intentaba ingresar a la casa de su madre, y que fueron capturadas en un video, y calificó esta situación como "una aberración".

"Primero porque estamos en democracia y un diputado de la Nación tiene derecho a expresarse. Él es una persona conocida y su mamá vive en ese lugar, y paradójicamente fue dos veces presidenta de la Nación y hoy vicepresidenta. ¿Que no saben de quién están hablando? Escuchen cómo un policía insulta a Máximo", expresó Aníbal Fernández. (Télam)