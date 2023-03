Tras la decisión del expresidente Mauricio Macri de no competir en las próximas elecciones, desde el entorno presidencial aseguraron que el presidente Alberto Fernández "hizo lo correcto" dado que "de presentarse, perdería". En este sentido, señalaron que el anunció del líder del PRO no los tomó por sorpresa, y destacaron que tomaron la noticia con "cautela". En este marco, desde el entorno del Presidente salieron al cruce de las presiones del kirchnerismo duro para que baje su candidatura: "Nadie tiene que ser vedado para competir, cada uno tiene que ser consciente de sus posibilidades". Según afirmaron, el oficialismo tiene que "definir los candidatos teniendo en cuenta la opinión del electorado" propio, sin importar lo que haga Macri con la oposición. "El Frente de Todos no tiene que ser un espejo, no hay que pedir a nadie que se baje. La candidatura no se define pidiendo renunciamientos", insistieron, luego de que en los últimos días el referente de La Cámpora y ministro bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque dijera que la propuesta de reelección de Fernández "ya quedó atrás" como debate al interior del peronismo

Más allá de las declaraciones, la declinación de Macri condiciona a Cristina Kirchner a seguir el mismo camino, lo cual reflota el deseo del jefe de Estado de ir por la reelección. En este contexto, el mandatario buscará en la foto junto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el espaldarazo que lo impulse de nuevo a la lista de opciones que se barajan en el oficialismo. Aunque del encuentro también participará el ministro de Economía, Sergio Massa, uno de los socios mayoritarios del FdT y también con pretensiones electorales. Después de su participación en la Cumbre Iberoamericana, Fernández viajó a Nueva York por dos días con una agenda protocolar que incluye una ronda con empresarios

Tras su estadía en la Gran Manzana, en la que visitará una muestra de Marta Minujín en el MoMa, volará hacia Washington para concretar la postergada y tan esperada reunión con su par. La confirmación de la Casa Blanca se hizo esperar y en la comitiva presidencial nadie se animó a dar por hecha la reunión con Biden hasta tanto no saliera el comunicado que recién se dio a conocer anoche por la Secretaría de Prensa estadounidense

Lo acompañan el canciller Santiago Cafiero, la portavoz Gabriela Cerruti y el secretario general de la presidencia, Julio Vitobello. NA