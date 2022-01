La secretaria gremial de la Asociación Docente Ademys, Amanda Martin, calificó hoy de "discriminatorias" y "violentas" las declaraciones radiales que hizo anoche la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien expresó que los chicos que dejaron la escuela como consecuencia de la pandemia de coronavirus "ya están perdidos en los pasillos de una villa".

"Una vez más la ministra de Educación, Soledad Acuña, se expresó con repercusiones radiales de manera discriminatoria y violenta contra la juventud que concurre fundamentalmente a las escuelas públicas o pobres, como ella lo tildó, demostrando su orientación como defensora de un régimen que solo hace crecer la pobreza y la deserción escolar", apuntó Amanda Martín en diálogo con Télam.

En una entrevista con radio Rivadavia, la titular de la cartera educativa porteña planteó ayer que, en algunas regiones, "ya es tarde" para apuntar a la reintegración escolar ya que los chicos "cayeron" en el narcotráfico, "están "perdidos en los pasillos de una villa" o debieron salir a trabajar.

Al respecto, Martín marcó: "En un país con más del 60% de pibes pobres, las declaraciones de la ministra son un ataque violento para aquellos estudiantes que se organizaron bajo duras condiciones de barrios y villas de la ciudad de Buenos Aires, que le reclamaron una y otra vez computadoras y conectividad para poder acceder al derecho elemental de estudiar, y no tuvieron respuesta".

MIRÁ TAMBIÉN Desde UTE califican de clasistas las declaraciones de la ministra de Educación porteña

La secretaria gremial de Ademys aseguró que Acuña "no se hace cargo de su política" educativa y "se lava las manos de cualquier tipo de plan" que implique revincular a los estudiantes.

Y continuó: "El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tuvo respuesta a través de un programa de distribución masiva de computadoras y conectividad, ni becas, y esto está directamente relacionado con el impacto que tuvo en las trayectorias educativas".

Click to enlarge A fallback.

Además, desde Ademys denunciaron que el registro de deserción escolar que presentó Acuña en la entrevista de ayer no coincide con "el propio registro de las escuelas y no toma en cuenta a los que hace rato no están o nunca ingresaron" en el sistema educativo.

"Desmentimos que sean solamente 6500 estudiantes que no pudieron culminar sus estudios, tampoco 100", detalló Amanda Martín.

Para finalizar, la secretaria gremial recordó la "falta de nombramiento de docentes para montar un programa integral de seguimiento de trayectorias escolares" y fue contra los "anuncios marketineros" y las "evaluaciones improvisadas a fin de año" que hicieron desde el gobierno porteño, "que no hizo más que agudizar la crisis educativa que hoy preocupa a familias, docentes y estudiantes". (Télam)