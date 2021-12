El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Cpacf) afirmó que será "imposible" cumplir, dentro del plazo que fijó la Corte Suprema de Justicia, con la elección de sus representantes para ampliar a 20 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación.

En una nota al Consejo, el presidente del Cpacf Eduardo Awad, remarcó que, cuando hace un par de semanas la Corte declaró inconstitucional la ley 26.080, que redujo a 13 los miembros del organismo, estableció un plazo de 120 días, que vence el próximo 16 de abril, para que se incrementara con letrados, jueces y académicos, vencido el cual los actos del cuerpo serían "nulos".

Ayer, el vicepresidente del Consejo, el juez Alberto Lugones, se expresó en el mismo sentido cuando dijo que el término fijado por el máximo tribunal es "prácticamente imposible de cumplir".

En la misiva dirigida al presidente del Consejo, Diego Molea, Awad sostuvo que "luce incomprensible que se haya dispuesto un plazo tan breve para que los tres estamentos llamen a elecciones. No se ha reparado que nos encontramos a fin del año laboral y en vísperas de la feria judicial".

Lugones, por su parte, en declaraciones radiales, comparó que, mientras la ley 26.080 estuvo vigente 15 años, "ahora hay que apagar el incendio en 120 días" aludiendo al plazo fijado.

En ambos casos se aceptó el criterio de la Corte de ampliar los miembros para evitar el predominio del estamento político, pero se remarcó los inconvenientes que les trae aparejado el cumplimiento del término indicado en el fallo.

"Un caos a partir del 16 de abril de 2022", resumió la misiva del Cpacf a Molea, sobre los comicios de los letrados, con alrededor de 60.000 habilitados para votar "en un mismo día y lugar" y a "limitaciones generales como la pandemia", por lo que evalúa pedir judicialmente la ampliación del plazo por otros 120 días.

Agregó que los abogados no pueden realizar las elecciones porque "no están actualizados los padrones", a lo que apuntó que "el Consejo debe pedir a las Cámaras Federales que actualicen las inscripciones y los tiempos electorales no permiten llegar a tiempo".

El Cpacf recordó que años atrás se expidió sobre la integración y funcionamiento del Consejo y dijo que gracias al trabajo realizado por su entidad, "con modificaciones mínimas, el Poder Ejecutivo habría remitido al Congreso un nuevo proyecto de reforma".

"Estamos persuadidos de que es un buen proyecto y que debería ser sancionado por el Poder Legislativo", completó.

El Cpacf celebró que el Consejo haya exhortado a los poderes Ejecutivo y Legislativo a fin de que "ante la potencial paralización del Consejo, se convoque a sesiones extraordinarias a fin de tratar en forma urgente la reforma de la ley que regula al organismo". (Télam)