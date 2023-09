Gustavo Martínez Pandiani, asesor en política exterior de Sergio Massa, afirmó que en “el mundo real los socios comerciales no se eligen por afinidad ideológica, se eligen por los intereses nacionales y los beneficios que traen para el país, para la gente, los exportadores, las PyMes y los trabajadores”.

En declaraciones radiales el diplomático explicó que “hay un rechazo de un sector político en torno al acuerdo con los BRICS, donde está la segunda potencia mundial, la quinta y la décima potencia mundial: es decir China, la India y Brasil son parte de los BRICS, nada menos que el principal mercado de exportación de todos los productos argentinos, tanto agropecuarios como industriales, si nosotros nos vamos a dar el lujo de no negociar con ellos porque no nos gusta como son, vamos a dejar sin trabajo a mucha gente”.

BRICS 2023

En este sentido, subrayó que “jugar a romper relaciones comerciales porque no nos gusta como es Lula o no nos gustan los chinos, impactará directamente en las plantas industriales de Córdoba, Buenos Aires, en los productores regionales de La Rioja y Catamarca, a quien le va a vender autos la industria automotriz de Pacheco, la industria automotriz de Córdoba, a quien le vamos a vender si decimos que no nos gusta Lula. es No es razonable elegir tu socio comercial. No se trata de ideología se trata de defender el interés nacional”.

“Los socios comerciales de la Argentina están muy atentos a lo que dicen los candidatos, tratan de entender cuál va ser el futuro de las relación con este país, entonces si vos le decís al principal inversor y al principal mercado de tus productos que no vas a hacer negocios con ellos, que lo vas a dejar liberado en voluntad de los privados, estas cometiendo un error estratégico muy grave”.

Pandiani y Massa

“Las relaciones entre los países la manejan los gobiernos primero, el marco regulatorio, los acuerdos comerciales, se negocian en todo el mundo primero los Estados, y después los privados utilizan ese andamiaje jurídico para comercializar”, señaló el diplomático.

Por eso, destacó que la candidatura de Sergio Massa tienen que ver con defender los intereses nacionales.

“Argentina no es un país sin recursos, en todo caso no ha logrado ordenar esos recursos en beneficio de todos los argentinos, llegó un punto en que tenemos que priorizar el interés nacional, si creces y no te desarrollas significa que algunas empresas van a aumentar sus ganancias pero la calidad del pueblo argentino no se va a mejorar, y acá está la gran discusión, quién es le verdadero beneficiario de una mejoría del país”, indicó.

Pandiani en Suiza

De este modo, agregó: “Tenemos que entender que el comercio exterior tiene que generar puesto de trabajo, no podemos ser proveedores de materias primas del mundo, tenemos que ser socios de los emprendimientos productivos, en el marco de la negociación con la Unión Europea, lejos de ser proveedores de materia primas tenemos que ser socios de los emprendimientos productivos de los europeos y crecer con ellos”.

“Tenemos una perspectiva de mediano y largo plazo que es promisoria. Argentina tiene lo que el mundo necesita: energía, proteínas, litio, minerales, cobre y capital humano. Cuando atravesemos esta parte final del túnel, cuando acomodemos las variables, vamos a volver a insertarnos en el mundo de una manera muy importante. Tenemos científicos llenos de talento, artistas, músicos, deportistas y empresas que nos representan en el mundo que nos llenan de orgullo, y vemos por otro lado, que hay otras voces en campaña que son destructivamente autocríticas respecto de lo que representa la Argentina”, concluyó