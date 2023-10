El líder del sindicato de gastronómicos, Luis Barrionuevo, reconoció que apunta a que en un eventual gobierno del libertario Javier Milei los gremios se hagan cargo de los seguros de desempleo y también que sean responsables de los planes sociales, para integrar a los beneficiarios en el trabajo formal. El referente gremial se encuentra organizando la fiscalización de la boleta de La Libertad Avanza en once distritos, incluida la Provincia de Buenos Aires. Desde su Catamarca natal, el ex senador nacional dio detalles de sus charlas con el candidato presidencial en una entrevista a una señal de cable local: "Ayudo a que cambie el país. Necesitamos un cambio para mis hijos y mis nietos". Su acercamiento a Milei generó profundo malestar en la CGT, desde donde no se disimuló ese enojo

Lejos de tratar de calmar las aguas, Barrionuevo avanzó en algunas ideas que aspira que el libertario impulse y que modificarían al mundo sindical. En ese sentido, aseguró que se baraja la posibilidad de un traspaso de los planes sociales a manos de los sindicatos, para así evitar que los beneficiarios sean "arriados" por los referentes de los distintos movimientos sociales. Barrionuevo también explicó que se apunta a facilitar la integración de los integrantes del Potenciar Trabajo en el trabajo formal: "Sea con nuestro sindicato o con la UOM (Unión Obrera Metalúrgica)", manifestó. Además, los sindicatos podrían tener a su cargo de los seguros de desempleo: "La gente desocupada va a cobrar con su gremio". Y ahondó: "Hay que capitalizar a los desocupados. Cada gremio va a tener que adecuarlos, ordenarlos y organizarlos". "Aggiornar" los convenios colectivos es otro de los puntos que entusiasma a ambos dirigentes, para avanzar así en una reforma laboral. "Hay convenios que son de 1975", se justificó. Por otra parte, al fundamentar su acercamiento a Milei, el referente peronista afirmó que no pretende tener "un cargo", sino tener un Presidente "amigo" al que pueda llamar cuando lo necesite. "Éso es el poder y lo que he hecho siempre", admitió. PT/KDV NA