El secretario gremial de la CGT y adjunto del sindicato mecánico (Smata), Mario "Paco" Manrique, sostuvo hoy que "mejorar la calidad de vida de las personas en la reducción de la jornada laboral significa darle una mejor calidad de vida integral a la sociedad".

Lo afirmó al participar en la segunda reunión de la comisión de Legislación del Trabajo, que debate los proyectos de ley sobre reducción de la jornada laboral en la Cámara de Diputados.

Manrique dijo que "cuando hablamos que la reducción no debe ir acompañada de reducción salarial, estamos manteniendo, no solo el poder adquisitivo a los trabajadores, sino que también en cierta medida se lo estamos aumentando", en la reunión que se lleva adelante en la sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

"Escuché una buena autocrítica del sector empresarial cuando expone que no podemos tratar esta ley porque tenemos trabajadores en negro, la informalidad, el monotributo que está mal utilizado, la precarización del trabajo; si a un trabajador le pagan media jornada y trabaja 6 u 8 horas, lo está haciendo su patrón, su empresario. Si un trabajador es víctima del mal manejo del monotributo, lo está usufructuando el empresario", apuntó el sindicalista contra dirigentes del sector empresarial que se manifestaron previamente en contra del avance de la iniciativa.

En este sentido, el dirigente cegetista y candidato a diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), afirmó que "si el empresariado tiene disidencias con alguno de los puntos (de los proyectos en debate) y el fraccionamiento de alguna de las condiciones, vamos a discutirla; pero no desde el 'no se puede', no todo el esfuerzo sale del Estado, también el empresariado tiene que hacer su esfuerzo, porque ese esfuerzo que el empresariado haga, se le va a retribuir".

"No nos neguemos a discutir el futuro, porque si nos negamos a discutir el futuro, vamos a ser necios" afirmó Manrique, y destacó que la iniciativa "va a promover la rueda interna económica y van a ganar todos, van a ganar los empresarios, van a ganar los laburantes, va a ganar la Nación".

La Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados retomó esta tarde el debate de los proyectos de reducción de la jornada laboral, mientras continúa en la búsqueda de acuerdos para llegar a un texto de consenso que contemple llevar las actuales 48 horas a 36 semanales o a un máximo de seis diarias. (Télam)