El secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, dijo hoy que “a todos” les “gustaría” que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “haga un esfuerzo más” y sea candidata presidencial, aunque destacó que “la única forma es que ella esté decidida”.

Moyano, al hablar por El Destape Radio, indicó que “a todos nos gustaría que la compañera Cristina haga un esfuerzo más, pero depende de ella”.

“Yo no puedo torcer la decisión natural que Cristina tomó”, afirmó el líder sindical sobre el anuncio hecho por Cristina Kirchner de que no será candidata en 2023, y dijo que si la Vicepresidenta insiste en no postularse “los candidatos naturales serían (Sergio) Massa, (Daniel) Scioli y hasta el propio Presidente (Alberto Fernández)”.

“Si ella decide no ser candidata, será un factor importante de consulta. Todos en el peronismo tenemos que mantener la unidad para que la derecha no vuelva nunca más”, expresó el referente gremial.

MIRÁ TAMBIÉN La jueza Capuchetti rechazó la última recusación presentada por la vicepresidenta

Asimismo, dijo que desde Camioneros respaldan el pedido hecho por el Poder Ejecutivo para impulsar el juicio político de los integrantes de la Corte Suprema, al sostener que le máximo tribunal tuvo “fallos escandalosos” y que de los expedientes judiciales surge que “no había nada que comprometiera a Cristina”.

Control de precios

En otro orden, Moyano se refirió a la polémica en torno a la actuación del gremio de Camioneros en el operativo de control de precios en mayoristas y centros de distribución.

Al respecto, señaló que “hay más de 20 organizaciones gremiales controlando para que cuatro o cinco vivos de los supermercados no aprovechen para encanutar la mercadería y después aumentar los precios”.

“Nosotros controlamos que si salen diez camiones con mercadería, esa mercadería llegue a la góndola”, explicó, y se quejó que sobre el tema se dijeron “muchas estupideces”.

“Llegaron a decir que los camioneros íbamos a actuar en los supermercados como las fuerzas de Putin en Ucrania, se han dicho muchas estupideces”, opinó.

En relación al Frente de Todos, dijo que “se trabajó mucho para llegar a la unidad, y la vamos a defender hasta el último día”.

“Hace unos días dije que el espacio es un candidato, porque nadie nos conduce. Así, le damos más chances a la derecha de volver al Gobierno y sería lo peor que nos puede pasar como país”, argumentó.

“La gente está podrida de si el Presidente habla con la vice o con el ministro del Interior. Queremos respuestas”, afirmó.

En este sentido, manifestó: “Hace tiempo le vengo pidiendo al ministro de Economía universalizar las asignaciones familiares por hijo a todos los trabajadores registrados y devolver el impuesto a las ganancias de diciembre. Es plata que tiene que ir al bolsillo del trabajador”. (Télam)