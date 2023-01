El cosecretario general de la CGT y adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, propuso hoy hacer "un llamado de unidad a todas las vertientes" del Justicialismo para las elecciones de este año y opinó que más allá de ocupar o no un cargo, en el futuro su deseo es "que el peronismo siga gobernando el país".

El dirigente camionero consideró que la elección próxima "no es imposible" para el peronismo porque "la derecha que hay enfrente es de terror" y aseguró que como estrategia "el peronismo debería aprovechar el crecimiento económico que estamos teniendo en el país para que la derecha no tengan chance de volver".

"Lo peor que puede haber en la política es la derecha", remarcó por AM530 Somos Radio, la emisora de las Madres de Plaza de Mayo.

Moyano propuso "que todas las vertientes del peronismo nos sentemos a discutir un plan para llegar a ser más competitivos" en las próximas elecciones y aclaró que "luego en las PASO cada uno elegirá su candidato".

"Yo no me muero por un cargo, yo quiero que el peronismo siga gobernando el país porque que más allá de los errores, (el peronismo) es el único que le puede dar soluciones a lo que hoy están pasando los argentinos" dijo, y enfatizó: "Vamos a hacer lo imposible para que la derecha no vuelva y después los cargos son secundarios".

El dirigente de la CGT también consideró "acertadas" las medidas económicas que está tomando el Gobierno nacional para frenar la inflación y aseguró que desde el Sindicato de Camioneros "estamos colaborando con la Secretaría de Comercio para que los lácteos, gaseosas y aguas lleguen a las góndolas".

A la vez advirtió que "hay supermercados que esconden las mercaderías para aumentar el precio más adelante y a esos los estamos denunciando". (Télam)