La tensión entre la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y el triunviro de la CGT, Pablo Moyano, escala día a día, luego de que la titular del PRO en uso de licencia amenazara con meterlo preso ante un eventual Gobierno suyo.

"Va a tener que armar una cárcel muy grande", ironizó el sindicalista.

"Primero, ¿Quién carajo es para meterme preso? Es una simple candidata que va tercera", expresó Moyano en declaraciones radiales, y completó: "¿Quién es para decir que me va a meter preso? Que lo intente".

Reunión del Consejo Directivo de CGT

En la misma línea, aseguró que la ex ministra de Seguridad del PRO no alcanzará los votos necesarios para ganar la elección: "Que se quede tranquila, que no va a llegar ni en pedo a Presidenta. Pero, si llegara, el primer día que quiera sacarle un derecho a los camioneros, vamos a estar en la calle".

Los dichos del secretario adjunto de Camioneros llegan luego de que la aspirante presidencial señaló que, bajo su Gobierno, los Moyano terminarían presos y además por el tono de su campaña en la que llama a "terminar con el kirchnerismo".

Patricia Bullrich

"A mí no me amenaces, Moyano", supo declarar Bullrich luego de que el triunviro de la CGT aseguró que su gremio saldría a las calles a luchar por sus derechos si Juntos por el Cambio o La Libertad Avanzan se impusieran en las generales de octubre.

"Vos vas a ser el primero en ser detenido cuando violes la ley", apuntó además la ex ministra.

Para el sindicalista, la titular del PRO "odia al peronismo" y a "los laburantes" de una manera "visceral", y advirtió: "El peronismo no se va a erradicar nunca. Si pudieran proscribirlo, como lo hicieron en otras épocas, lo harían. Pero creo que es un grito de desesperación. Sabe que está tercera cómoda. Que no entra al balotaje".

Luis Barrionuevo, dirigente gastronómico

Moyano, además, descartó una posible reunión con Milei: "Ni loco me juntaría a hablar".

Luego de que el sindicalista Luis Barrionuevo (gastronómicos) se reunió y participó activamente de la campaña del libertario, Pablo Moyano descartó toda posibilidad de asistir a una reunión con el referente de La Libertad Avanza.

"Cada cual es artífice de su propio destino. Yo no voy a criticar las reuniones, lo que digo es que ni loco me juntaría a hablar con un tipo que su vicepresidenta reivindica la dictadura militar, que dice que va a cerrar ministerios, que va a privatizar YPF, Aerolíneas Argentinas, que le da lo mismo si las Malvinas son argentinas o no", se diferenció

