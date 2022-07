El secretario general de La CTA, Pablo Micheli, subrayó que la movilización convocada por centrales obreras no es contra el Gobierno, sino "para que el Presidente (Alberto Fernández) entienda que no se puede satisfacer sólo a los mercados".

"En principio estamos discutiendo movilizar, hoy va a haber un proceso de asamblea en todo el país, de la cual nosotros participamos junto con (el líder de la UTEP, Juan) Grabois. No queremos hacer una marcha contra el Gobierno, sino para que el Presidente entienda que no sólo tiene que satisfacer a los mercados, tiene que pensar que su base electoral está totalmente disconforme, que no tiene previsibilidad y que no sabe qué va a pasar dentro de dos meses", explicó el sindicalista.

En diálogo con Ruleta Rusa, el programa que conduce Nancy Pazos en Metro 95.1, el referente gremial agregó: "Ya hoy la gente no puede vivir, no le alcanza el salario, ya le dijeron que no va a haber SBU, y que el veintipico porciento del salario perdido en trabajadores registrados no lo van a recuperar.

Además, de qué calma estamos hablando si el dólar cerró a $270, ¿bajó la harina?". Asimismo, Micheli cuestionó el congelamiento del Estado anunciado por la ministra de Economía, Silvina Batakis, y señaló que la medida lo retrotrajo al 2001, cuando el titular del Palacio de Hacienda era Domingo Cavallo.

"A mí me cayó tan mal esto, me trajo un deja vú, y pensé `otra vez sopa´", indicó. En la misma línea, el sindicalista argumentó: "Si vos comparas el impacto del gasto público en el PBI con los de otros países, la Argentina está muy lejos de tener un alto gasto público. En todo caso habrá que rediscutir cómo se gasta eso. Pero pensar que se puede gastar menos, es prácticamente que no exista el Estado".

Para Micheli, el Gobierno debería combatir la inflación y enfrentar a los especuladores que remarcan precios frente a las subas, y en ese marco, insistió con la creación de una Empresa de Alimentos Estatal y con la implementación del Salario Básico Universal. "No soy economista, pero es de sentido común: la inflación le conviene a un sector importante de la economía concentrada.

Por eso el Gobierno debe tomar medidas urgentes, como por ejemplo, recuperar la soberanía alimentaria que hace años la perdimos.

Debemos tener una empresa de alimentos que pueda competir con los privados y le pueda ofrecer a la gente productos en precios argentinos", indicó. Por último, consultado sobre el silencio de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, respecto a los dichos de Batakis, Micheli afirmó: "Cristina opina similar a esto porque en sus últimas apariciones públicas habló. Batakis asumió hace muy poquito, supongo que hablará, y sino bueno, nosotros ya estamos hablando y lo queremos hacer masivamente en la calle".