El presidente Alberto Fernández participará el jueves 25 de mayo de su último Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, que se realizará a las 11, a cargo del cardenal Mario Aurelio Poli

Más tarde, ese mismo día y de forma diferenciada, el kirchnerismo realizará un acto en Plaza de Mayo que tendrá como única oradora de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Si bien el mandatario convocó a participar de la concentración en conmemoración a los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner en el Gobierno, aún no hay precisiones respecto a su participación, aunque, según supo la agencia Noticias Argentinas, desde los sectores que respaldan a la ex presidenta consideran que no asistirá.

El llamado del mandatario "a escuchar" a la titular del senado se da en un clima de tensión entre ambos representantes del Ejecutivo, luego de que admitieran que la relación está rota.

"#NéstorNosUne", fue el hashtag que utilizó el jefe de Estado en sus redes sociales en el llamado a la Plaza. Gran parte de su Gabinete se plegó a la invitación, entre ellos Agustín Rossi (titular del ministros), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), quien -supo NA- que asistirán, mientras que Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social) y Santiago Cafiero (canciller), entre otros, compartieron la convocatoria por el mismo canal.

Con motivos de la celebración patria, Alberto Fernández asistirá por la mañana a la liturgia de acción de gracias como cada 25 de mayo, a cargo del cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires, quien dictará su última ceremonia.

Se estila que en la previa a la celebración, comparta un chocolate junto a sus ministros y funcionarios, y luego se traslade acompañado hacia la ecclesia mater.

A diferencia del Tedeum del año pasado, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta fue invitado, aunque aún no confirmó su participación a la celebración, como sí lo hizo el 25 de mayo de 2022.

A través de una nota de prensa, la oficina de comunicación Institucional del Arzobispado de Buenos Aires informó del Tedeum a pedido del mandatario y detalló que será transmitido en vivo por la Televisión Pública.

En un nuevo año de la asunción de Néstor Kirchner como bandera, desde los distintos sectores que respaldan a quien fue dos veces mandataria, trabajan en una convocatoria masiva para el 25 de mayo, bajo la consigna "Cristina 2023″, donde se espera que la titular del Senado tome la palabra a las 16.

La convocatoria de Alberto Fernández al acto del kirchnerismo sorprendió ya que la que supo ser la fórmula presidencial triunfante en 2019 mantienen una relación de tensión que derivó en un distanciamiento evidente que los llevó a dejar de compartir espacios públicos y a limitar el contacto privado a lo mínimo e indispensable.

En un principio, el acto organizado por referentes kirchneristas estaba previsto a realizarse en 9 de Julio, y luego de la carta de la vicepresidenta en la que hizo pública que no competirá en las elecciones del corriente año, la actividad tomó mayor dimensión, y se redireccionó a Plaza de Mayo.

Desde temprano, en el perímetro lindante de Casa Rosada, operarios trabajan ya en el armado del escenario que acogerá a la ex mandataria el próximo jueves.

