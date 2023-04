La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata entregó hoy, en el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el premio Rodolfo Walsh a la Comunicación Popular a los integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim La Plata) durante un acto en la Plaza Islas Malvinas de la capital provincial.

A 41 años del inicio de la guerra, excombatientes encabezaron el acto en el monumento que homenajea a los soldados que murieron en el conflicto, del que participaron familiares de los caídos, funcionarios bonaerenses, representantes académicos y legisladores.

La decana de la Facultad, Ayelén Sidum, y la presidenta del Centro de Estudiantes de esa unidad académica, Valentina González, entregaron a los integrantes del Cecim La Plata el máximo galardón de esa casa, al considerar que desde su fundación la institución "ha denunciado y continúa denunciando las graves violaciones a los Derechos Humanos que sufrieron durante la Guerra de Malvinas, aportando pruebas documentales y testimonios de los vejámenes de la tortura propiciados por la dictadura y su doctrina represiva y conocida como la de Seguridad Nacional".

"Es un orgullo entregar este premio, es un premio de los que luchan, es un premio que no es neutral, es un premio a los 30.000" desaparecidos, señaló Sidum durante su discurso.

Sidum planteó que el Cecim ha sostenido la bandera de "una lucha incansable por pensar la soberanía, que tiene que ver con nuestra soberanía política, nuestra soberanía alimentaria, nuestra soberanía económica".

"El Cecim acompañó desde los primeros años a aquellos que habían vuelto, que habían podido volver un poco rotos, un poco destruidos por todo lo que habían pasado, pero pudieron sostener un acompañamiento y defender la memoria de aquellos y aquellas que están en suelo argentino, en suelo marítimo y en suelo continental argentino en las Islas Malvinas", señaló.

El presidente del Cecim, Rodolfo Carrizo, agradeció a familia de los exsoldados por "nutrirnos de las fuerzas necesarias que nos permiten llegar hasta acá", así como la distinción otorgada por la Facultad.

"Recibimos con muchísimo orgullo esta extinción que de verdad nos conmueve que nos nutre de las convicciones de Rodolfo Walsh, de quien podemos rescatar miles de referencias virtuosas, pero elegimos la que más nos acerca a su vida que es las de ser y sentirnos indisciplinados, rebeldes, al igual que él, sentirnos partes de ser los luchadores contra la injusticia", señaló.

Agregó que el "premio es el alimento moral que nos llena de compromiso y amor por el otro. Lo vamos a atesorar en nuestro corazón y en nuestro Cecim.

Carrizo se refirió además a los 40 años de la recuperación democrática y dijo que "como sociedad estamos atravesando un momento complejo que observamos con mucha preocupación".

"La Guerra de Malvinas fue la acción más irresponsable y entreguista en lo político y militar de la dictadura. La misma dictadura que nos quiso imponer el silencio, fue la misma que nos torturó en las islas y estalló a nuestros propios compañeros en Malvinas", denunció.

También enfatizó que fue "esa misma que hizo desaparecer a los 30.000; esa misma dictadura que aún en años de democracia es protegida por ciertos ámbitos de la justicia y que jamás fue sentada en el banquillo de los acusados en tribunales para dar cuenta de sus actos aberrantes en las islas, incapaces de dar la más mínima explicación de por qué perdimos".

Carrizo destacó que le seguirán exigiendo al intendente de La Plata, Julio Garro, que quite de la placa del portón que recuerda a los soldados ex combatientes el nombre de "dos torturadores denunciados por nosotros los soldados".

"Defender la democracia no es solo sostener un orden jurídico que ordene la institucionalidad. Nosotros sentimos que es mucho más que eso, porque se trata de los derechos de las personas, de cada una de las conquistas sociales que tienen que ver con nosotros, con las libertades públicas de los hombres y de las mujeres de a pie, y que nadie sea condenado ni preso por sus posiciones políticas, sin ningún tipo de proscripción y el derecho a elegir y y ser elegido", agregó.

Indicó que desde la creación del espacio decidieron "no ser neutros y mucho menos aceptar la neutralidad de los silencios" y rechazó el termino "gesta" para referir a la guerra y el de "veterano" porque dijo que ellos se reconocen "como exsoldados combatientes de Malvinas" porque "ser veterano responde a una fuerza militar".

"Los excombatientes somos soldados civiles que nos tocó ir a Malvinas en representación de nuestro pueblo", explicó.

"Vaya nuestro reconocimiento a la memoria de quienes perdieron la vida en esos días. Siempre estén y estarán presentes, a ellos tampoco los olvidamos", dijo y añadió que "recuperar el Estado de Derecho fue producto de las luchas de todo nuestro pueblo y de las grandes movilizaciones que protagonizaron las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, los diversos organismos de los Derechos Humanos, las organizaciones juveniles, los gremios, los cientos de estudiantes y diversas expresiones sociales, como así también nosotros, los excombatientes de Malvinas".

Instó a "defender la democracia de los negacionistas, de los mesiánicos, de los que hacen política para sus proyectos personales, de los que compiten y pronuncian a viva voz que cualquier derecho social aumente el déficit; debemos defender la democracia de los ahogos financieros que nos generó la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional".

Se refirió a la famosa canción del reciente Mundial de Fútbol, "Muchachos", que hablaba de los "pibes de Malvinas" y dijo que ahí "no se habla de gesta, la canción habla de memoria".

Además, aludió a la causa judicial 1777, sobre las torturas en Malvinas: "Los actos de tortura a la propia tropa no son para nada una gesta, son delitos de lesa humanidad y fue la continuación del terrorismo e Estado que se ejerció al mismo tiempo que en el continente".

"No olvidar no puede ser un eslogan, no olvidar es trabajar en la búsqueda de la verdad", aseveró.

Del acto participaron la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout, la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la extitular de Educación Adriana Puigrós; la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y el juez Alejo Ramos Padilla. (Télam)