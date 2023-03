El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, afirmó hoy que desde el peronismo bonaerense se le pide a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que sea candidata de cara a los comicios de este año, y aseveró que "la proscripción" hacia la mandataria "es una cuestión política".

"La proscripción es una cuestión política hacia Cristina. Por eso, desde el peronismo de la provincia de Buenos Aires le pedimos que sea candidata. Tenemos mucha esperanza y expectativa en el proceso que se viene", señaló Otermín en declaraciones a FM La Patriada.

Para el legislador bonaerense, la iniciativa que impulsa la postulación de Fernández de Kirchner de cara a los comicios de este año resume "una forma de gobernar y plantearse ante el mundo", expresada en la figura de la titular del Senado de la Nación.

"Hay expectativas en compañeros, compañeras, y vecinos que no quieren resignarse ante las injusticias estructurales. Todos ellos entienden que Cristina es alguien a quien no pueden comprar y que no se vende. Es la persona que tiene la capacidad de poder establecer los derechos de los sectores más humildes", afirmó.

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense también se refirió al discurso que dio ayer el gobernador Axel Kicillof al abrir las sesiones ordinarias en la Legislatura, al considerar que se trató de una exposición "muy interesante" en la cual el mandatario planteó "una hoja de ruta con una mirada de futuro".

"El gobernador expuso con mucha responsabilidad y seriedad en una época en la cual eso es difícil. Hay cuestiones que hay que abordar con seriedad porque requieren que, tanto oficialismo como oposición, trabajen para llevar las cosas adelante", afirmó.

Respecto al fallo de la Corte Suprema sobre los fondos coparticipables que benefició a la Ciudad de Buenos Aires, Otermín afirmó que esa sentencia consagró "los privilegios" que tiene la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.

"Buenos Aires es una provincia que aporta el 39% de los recursos coparticipables y sólo recibe el 22%, con un conurbano hiperpoblado, donde existe una deuda importante en términos de infraestructura pese a que se ha avanzado mucho en estos años. La disparidad de recursos está puesta en función de un proyecto político de la derecha en la Argentina. Siempre es más para los que más tienen", puntualizó.

(Télam)