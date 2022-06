El vicepresidente del Parlasur y parlamentario del Mercosur por el Frente de Todos (FdT), Oscar Laborde, afirmó hoy que "América Latina va a hacer oír su voz" en la Cumbre de las Américas que inicia hoy en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, donde el presidente Alberto Fernández va a ser el encargado de transmitir los "posicionamientos" de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

"América Latina va a hacer oír su voz. Lo que fue premeditado por (el mandatario estadounidense Joe) Biden como un momento de demostración de fortaleza y obediencia de muchos de los países se encuentra ahora con una cantidad de planteos. Hay diferentes tipo de críticas. A varios países no les ha agradado que se excluya a Cuba, Nicaragua y Venezuela", expresó Laborde en declaraciones a FM La Patriada.

El dirigente consideró que "debió ser una Cumbre con todos invitados" y sostuvo que Fernández, siendo presidente de la Celac, "debe representar a todos", por lo que consideró que "fue correcta" la decisión del mandatario de "llevar la voz de quienes no están".

"La decisión de retomar relaciones plenas con Venezuela me parece un salto importante, una fortaleza", expresó.

Y añadió que "el único destino de América Latina es ser un polo en un mundo multipolar" porque, en caso contrario, dijo, "no vamos a tener destino".

"La Cumbre no es solamente para reclamar, sino también para plantear y posicionarnos" sobre asuntos como "el cambio climático, la guerra o cómo explotar el litio", remarcó.

"El compromiso que tuvo Biden de poder tener una relación distinta con América Latina que no tuvo (el expresidente Donald) Trump no se está dando. No hay grandes cambios desde que se fue Trump hasta su llegada", opinó.

Por último, Laborde consideró que "está violento el continente" y llamó a "estar muy atentos" sobre el avance de la derecha en la región.

"La democracia es lo que nos queda para modificar las cosas que necesitamos. No veo otro camino, todo lo que sea antidemocrático a los pueblos no les conviene", completó. (Télam)