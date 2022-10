Néstor Ortigoza, futbolista y símbolo de San Lorenzo, fue condenado por la justicia de Morón por haber amenazado de muerte al ex jefe de Seguridad del plantel profesional del club de Boedo, que poco después del encontronazo terminó con el despido del hombre de la institución. Según informó Primer Plano Online, en las audiencias de debate que se llevaron a cabo en el Juzgado Correccional N°2 de los Tribunales de Morón, la víctima y denunciante en el caso fue Mauricio Argañaraz, vecino de Ituzaingó, a quien el jugador le dio dinero para el pago de patentes de su auto particular, trámite que supuestamente no fue cumplido quien luego lo demandó. Para el fiscal del juicio, Pablo Galarza, quedó probado que en junio de 2015 Ortigoza, acompañado por al menos un sujeto que estaba armado con una pistola, se acercó a la casa de Argañaraz, lo amenazó de palabra y según el relato de testigos, lo intimidó con la frase "este guachín te va a pegar un tiro si no aparece la plata". El funcionario había pedido condenar al mediocampista del "Ciclón" por el delito de amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego y le puso monto a la pena con tres años de prisión condicional, con la prohibición de que tome contacto con el denunciante y su familia. En tanto, los abogados de la víctima, Gustavo Spicuglia y Gerardo Guillen, solicitaron una condena mayor, en la que pidieron por cuatro años de prisión. Por su parte, los defensores de Ortigoza, Carlos Scarabel y Fernando Arias Caamaño, consideraron que "no se pudo comprobar la existencia de un arma de fuego", por lo que dieron un cuadro jurídico diferente sobre el caso. Y si bien reconocieron que el jugador, de 38 años, "se pasó de la raya" con el reclamo, fue porque se sintió estafado y se estaba juzgando un delito menor, que encima ya había prescripto porque ocurrió en 2015. Lo concreto es que el juez Antonio Claudio Mele decidió que la resolución final del caso es que Ortigoza deberá cumplir con dos años y dos meses de prisión de ejecución condicional y el pago de las costas procesales por ser el autor del delito de amenazas coactivas. El futbolista no irá preso de esta de manera, pero deberá fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados. "Es un fallo que esperábamos. Estamos conformes. No fue lo que pedimos, pero entendimos que el fallo tomó en consideración todo lo ventilado en el debate, reflexionaron los abogados querellantes, Guillén y Spicuglia. LG/SPC NA