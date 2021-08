Integrantes de las cinco agrupaciones que conforman la Coordinadora de Organizaciones Populares de Jujuy marcharon hoy hasta el Ministerio de Desarrollo Humano, en la capital provincial, para exigir el reconocimiento y asistencia alimentaria para merenderos y comedores, además de maquinarias y financiamiento para unidades productivas de trabajo.

Al llegar a la sede ministerial, los manifestantes entregaron petitorios y solicitaron una reunión con la ministra del área, Natalia Sarapura, para exponer los reclamos que "involucran a más de 4 mil personas que trabajan" en esos emprendimientos, señalaron los manifestantes en declaraciones a la prensa.

La Coordinadora de Organizaciones Sociales aseguró que el "gobierno de Gerardo Morales no cumplió con los compromisos asumidos el jueves 19 de agosto, de derivar nuestras justas demandas a diferentes ministerios y con el Secretario General de Gobierno, Freddy Morales".

“Se entregaron notas durante seis años y no hay respuestas. Hoy tampoco las tuvimos. Acá hay un ataque directo a todas las familias jujeñas”, afirmó Victoria Méndez, referente de Polo Obrero Tendencia- Jujuy.

MIRÁ TAMBIÉN Naidenoff, Sanz y Morales respaldaron por las redes sociales a la lista Adelante Ciudad

“El hecho que no se reconozca el trabajo de parar la olla de los merenderos habla de un Gobierno que no está reconociendo la pobreza, la desocupación y si no reconoce esas falencias es un gobierno fracasado”, sostuvo la dirigente.

Las organizaciones sociales pidieron también por "el acceso al programa de trabajo “Contingencia” (implementado por el Gobierno provincial) y soluciones habitacionales para miles de familias”.

“Desde hace décadas las organizaciones sociales, comprometidas con los sectores más empobrecidos, venimos sosteniendo a pulmón un sinfín de espacios en nuestra ardua lucha por trabajo, contra el hambre y por una vida digna”, remarcaron desde la Coordinadora de Organizaciones Sociales.

“Son centenares los comedores, merenderos, jardines populares, espacios educativos, deportivos, artísticos los que sostenemos”, afirmaron. (Télam)