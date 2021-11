Organizaciones sociales y agrupaciones piqueteras llevarán a cabo hoy, a partir de las 12, un corte con permanencia en el cruce de las avenidas 9 de Julio y San Juan en reclamo de asistencia a los comederos comunitarios por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según informaron voceros de esas entidades.

La protesta es convocada por el Polo Obrero, MTR 12 de Abril; MTL Rebelde; MTR Votamos Luchar; la agrupación !7 de Noviembre, MTB-CUBA, y Barrios de Pie-Libres del Sur, bajo la consigna "Larreta: ustedes también son responsables del hambre y la pobreza. Asistencia a comedores ya"

"Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, no tienen en agenda ninguna mejora real en la asistencia sino que por el contrario no se abren comedores hace años. Niegan alimentos a quienes cobran Ciudadanía Porteña, una tarjeta alimentaria que no alcanza para medio kilo de pan por día", señalaron las agrupaciones a través de un comunicado.

En ese sentido, reclamaron: "Decenas de miles de familias de las villas y los barrios cada vez más pobres de la Ciudad venimos reclamando al gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta hace meses asistencia alimentaria y las respuesta a un reclamo tan urgente y elemental, ha sido una caja para una comida al mes y el compromiso lejano de una mejora en diciembre". (Télam)