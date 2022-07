Organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas marcharon hoy en calles de Jujuy contra la criminalización de la protesta, reclamaron el cierre de una causa por presunta asociación ilícita que involucra a varias agrupaciones populares y reiteraron las denuncias de infiltraciones de la policía en movilizaciones ya realizadas.

La marcha comenzó en inmediaciones del estadio de Gimnasia y Esgrima y concluyó en la Plaza Belgrano frente a Casa de Gobierno, que estuvo cercada por un fuerte vallado policial.

El dirigente nacional del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, dijo que "no solo en Jujuy sino en todo el país hay un clima contra las organizaciones" y afirmó que "hay declaraciones de todos los dirigentes, de una punta a la otra del arco político para estigmatizarlas, para decir que allí es donde anida el delito".

En ese sentido, expresó que "en Jujuy hay un régimen que (el gobernador Gerardo) Morales quiere extenderlo a todo el país, pese a que claramente en la Argentina hay un gravísimo problema social que no se pude tratar con represión sino con respuesta a las cuestiones sociales".

El 6 de julio pasado el juez de Control Rodolfo Fernández, a pedido del fiscal Diego Funes, especializado en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, ordenó 16 allanamientos a domicilios de dirigentes y sedes de organizaciones sociales por presunta asociación ilícita.

Durante esos operativos se secuestró documentación, celulares y elementos informáticos, entre otros objetos en el marco de la investigación judicial.

Tras arribar a la plaza central, los referentes realizaron un acto en que rechazaron el accionar del "aparato judicial de la provincia", y coincidieron en defender "la libertad democrática".

"Morales está violando la ley cuando dice que va a infiltrar a las organizaciones, pero además prohíbe la organización de los trabajadores porque cuando pisas la calle te hacen una infracción o una falta que puede terminar en un pago que nadie puede hacer o en la cárcel", dijo Belliboni a Télam.

La convocatoria fue para reclamar por "el cese la persecución a los compañeros y que se cierren las causas", porque "tienen un contenido político" y configura "una violación de derechos individuales y la Constitución Nacional", dijeron los principales dirigentes.

En su largo recorrido, los manifestantes intentaron llegar hasta el Sitio de la Memoria donde funcionó el Comando Radioeléctrico en época de la dictadura militar, pero personal policial impidió que se realizara un abrazo simbólico en la sede.

"Nuestra intención era recordar a días de la Noche del Apagón y del día de los derechos humanos en la provincia (que es mañana), porque de eso se trata, de luchar por una vida más digna, de que cuando se sacan derechos a unos a otros les están dando privilegios", remarcó el dirigente Oscar Alfaro miembro de organismos de Derechos Humanos de madres y familiares de detenidos-desaparecidos de Jujuy y expreso político.

Asimismo, aseveró que "reclamar por más comida, trabajo y vida digna no es un delito por lo tanto abrazamos esta lucha" de las organizaciones sociales.

"Nosotros no tenemos miedo, lo que tenemos es mucha bronca y coraje", manifestó por su parte Romina Canchi, referente de la Corriente Clasista Combativa (CCC) de Jujuy y preguntó: "¿Por qué no va la policía de Morales a los comedores y merenderos a sacar los nombres de los niños y niñas que no tienen ni para comer?" y señaló que "tampoco está la policía cada vez que nosotras acompañamos a una mujer que es víctima de violencia".

En tanto, el diputado nacional del Frente de Izquierda Alejandro Vilca, quien acompañó la marcha, destacó que presentarán en el Congreso Nacional "una declaración de repudio por lo que ocurre en Jujuy" y pidió que "se termine la judicialización de la protesta social".

La marcha también convocó a integrantes del Movimiento MTR 12 de Abril, Movimiento Territorial Liberación, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, Movimiento Popular Nuestra América, Organización Tupac Amaru, entre otras. (Télam)