Organizaciones sociales y políticas de izquierda realizarán hoy un acampe frente a la sede del Banco Mundial (BM) en Buenos Aires para protestar contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y rechazar el acuerdo que firmó el Gobierno con el organismo.

Los manifestantes marcharon esta mañana desde las avenidas de Mayo y 9 de Julio hacia el Obelisco, desde donde saldrán luego en dirección a Bouchard 547, sede del BM, para hacer un acampe.

La protesta es encabezada por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), facciones del Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento de Resistencia Popular (MRP) y el Frente de Organizaciones de Base (FOB).

"Los trabajadores con y sin trabajo y los movimientos sociales rechazamos el acuerdo con el FMI. Dicen que no, pero sí hay un ajuste económico en marcha. Por esto nos movilizamos y porque no queremos la injerencia de los Organismos Internacionales de Crédito en las políticas sociales de nuestro país. Y decimos la deuda es con el pueblo, no con el FMI", señalaron estas organizaciones en un comunicado.

En tanto, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Movimiento Popular Nuestra América, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizarán en el Obelisco su propia protesta, también en contra del acuerdo con el FMI.

"Hoy llevaremos adelante ollas populares en el Obelisco para exigir que se priorice el acuerdo con los y las de abajo. Hay que pagar la deuda interna que garantice un futuro digno para nuestras juventudes, que proteja a nuestros jubilados y que priorice un desarrollo con Tierra, Techo y Trabajo", dijeron en sus convocatoria.

En tanto, dirigentes y militantes de la organización política Libres del Sur, brazo político del Movimiento Barrios de Pie, iniciarán hoy una consulta popular a través de la cual buscarán alcanzar más de un millón de firmas en rechazo al acuerdo del Gobierno con el Fondo, informaron voceros del sector.

En ese marco, instalaron urnas frente al Congreso nacional. (Télam)