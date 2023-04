Los distintos movimientos sociales, políticos y gremiales se encuentran en plena organización de diversos actos para el Día Internacional de los Trabajadores que se conmemora el 1 de mayo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió ayer en su reunión de Consejo Directivo en la sede de la calle Azopardo 802 que realizará un propio acto, pero el día martes 2 en el estadio del Club Defensores de Belgrano, y ratificó la convocatoria al consenso político-económico y social para emerger de la crisis, a la vez que se pronunció por "un modelo inclusivo con justicia social".

Por otra parte, la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), junto a movimientos sociales peronistas y de izquierda, se movilizarán el lunes 1 en "el contexto del vigente plan de lucha por varias demandas" y en "rechazo de las políticas del Fondo Monetario Internacional" (FMI), informaron a Télam voceros del sector.

La conducción nacional de la central obrera que lideran el estatal Hugo Godoy y el visitador médico Ricardo Peidro deliberó ayer para analizar "los pasos a seguir" en el contexto del plan de lucha iniciado el 7 de marzo último y ratificado el 12 de abril con otra protesta.

Los dirigentes señalaron en un documento que la CTAA se movilizará con otras corrientes sindicales el 1° de Mayo contra el FMI, aunque los integrantes de su conducción aún no definieron el destino final de esa marcha.

Godoy expuso en el encuentro de ayer sobre "la crítica situación económico-social de los sectores populares" y destacó "la importancia de continuar el plan de lucha con nuevas medidas de fuerza en mayo hasta llegar a junio con un paro nacional junto con el campo popular".

La CTAA organiza la movilización junto con los referentes del Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Coordinadora Sindical Clasista y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

"El 1° de Mayo habrá movilización para reivindicar a la clase trabajadora como motor para enfrentar las políticas de ajuste bajo los condicionamientos del FMI. Se ratificará el plan de lucha para recuperar el trabajo pleno y el salario digno, la soberanía y para que los 40 años de democracia no sirvan solo para votar o producir conquistas individuales, porque no habrá democracia real y plena hasta que no se termine con el hambre", puntualizó el documento difundido.

En tanto, la izquierda tendrá diversas convocatorias para ese día, en función de las internas dentro de ese espacio.

Los partidos nucleados Frente de Izquierda Unidad (FIU) marcharán a partir de las 15 a la Plaza de Mayo.

"El 1° de Mayo vamos a un gran acto obrero e internacionalista con el Frente de Izquierda Unidad", se informó desde ese sector.

Según precisaron, participar del acto como orador Clément Allochon, un joven trabajador ferroviario francés que es parte de la lucha contra Emmanuel Macron en Francia, y también Myriam Bregman, diputada nacional del PTS-Frente de Izquierda y precandidata a presidenta.

Por su parte, los referentes de Política Obrera Jorge Altamira y Marcelo Ramal convocan un acto que va a realizarse a partir de las 15 en Parque Lezama, en el barrio porteño de San Telmo.

Finalmente, el Nuevo Más que conduce Manuela Castañeira realizará un acto a partir de las 14 en el Teatro Picadero, ubicado a Metros de las avenidas Callao y Corrientes, en el centro porteño. (Télam)