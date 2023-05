Organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y sociales repudiaron hoy en la plaza 25 de Mayo de Rosario, durante la tradicional ronda de las Madres, las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que suspenden dos elecciones provinciales del próximo domingo al considerar que el máximo tribunal "operativa políticamente para la oposición".

En una concentración que no tuvo oradores y que acompañó a las Madres de Plaza de Mayo a rondar por la plaza, los manifestantes expresaron su repudio a las decisiones del máximo tribunal bajo la consigna "Mafias o Democracia".

Además de las medidas cautelares que suspendieron los comicios provinciales de San Juan y Tucumán, los participantes recordaron el fallo de la Corte que restituía el llamado "2x1" aplicado a condenados por delitos de lesa humanidad y la sentencia del año pasado sobre la coparticipación nacional de impuestos, que beneficiaba al gobierno porteño de JxC.

"Esto tiene que ver con un repudio a otra decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de operar políticamente, sin ambages, en la escena política nacional en función del principal frente de la posición, que es Juntos por el Cambio (JxC)", dijo a Télam el diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Eduardo Toniolli.

El legislador proveniente del Movimiento Evita señaló que "esto tiene que tener un límite" y agregó que "el límite lo pone la calle, la movilización popular, el Poder Legislativo -por eso impulsamos el juicio político junto al Ejecutivo-, y en última instancia el límite lo tenemos que poner en las urnas".

Para Toniolli, "si no nos unimos y no ponemos un freno a esto, estará en riesgo no sólo el peronismo, no sólo los procesos electorales, sino la democracia misma en la Argentina".

La concejala rosarina del FdT, Norma López, dijo por su parte a esta agencia que "se trata de que la Corte Suprema de Justicia quiere gobernar nuestro país desde las sombras de la República, de la mano de la oposición, especialmente con Patricia Bullrich y lo sectores de derecha más violentos".

López, referenciada en La Corriente de la Militancia que orienta entre otros el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, añadió que "la Corte garantiza herramientas para la oposición"

MIRÁ TAMBIÉN Fiscalía expondrá acusación contra dos imputados incorporados en juicio Zona V

La concejala señaló que "si el pueblo va por un lado, la Suprema Corte va a ir por el otro" y consideró que "es gravísimo" lo que ocurrió con las cautelares sobre los procesos electorales de San Juan y Tucumán, por lo que llamó a "entender la profundidad de las acciones de la Corte".

"Necesitamos desde todos los sectores populares estar más en la calle, la garantía de la continuidad y de la mejora de la gestión es con los sectores populares en la calle, con un Estado que garantice derechos a trabajadores y trabajadoras", cerró la militante. (Télam)