Luego de que el libertario Javier Milei se convirtiera en presidente electo, organizaciones feministas y de diversidades convocaron a una movilización para el próximo sábado con el objetivo de "defender los derechos conquistados y luchar por lo que falta". Una de las convocantes aboga por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. "Llamamos a estar en las calles este 25N manifestándonos contra toda forma de violencia hacia las mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binaries", señaló a través de su cuenta en la red social X. Y agregó: "Sigamos organizadas y organizades para defender los derechos conquistados y luchar por lo que falta". El afiche de la convocatoria muestra a la Casa Rosada en medio de dos olas verdes, con el icónico estilo del pintor japonés Katsushika Hokusai. "Si soplan fuerte, levantarán olas. Sabemos ser marea. Ni un paso atrás. ¡Es ley!", reza la imagen difundida. Como cierre de las publicaciones, la Campaña ratificó su histórico lema: "Educación sexual para decidir; Anticonceptivos para no abortar; Aborto legal para no morir". A lo largo de toda la campaña, Milei y dirigentes de La Libertad Avanza se expresaron en contra del aborto y de la Educación Sexual Integral, así como también anticiparon que se eliminará el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. PT/AMR NA