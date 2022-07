El servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y otros organismos de derechos humanos solicitaron hoy la "libertad inmediata" Facundo Molares Schoenfeld, ciudadano argentino que integró las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de ese país rechazara un pedido de extradición contra este imputado.

"Consideramos que Facundo debe ser puesto en libertad de inmediato, con la misma celeridad con que actuó la justicia cuando lo detuvo", indicaron hoy los abogados de Molares Gustavo Franquet, representante de la defensa del acusado en Argentina, y Eduardo Matías, letrado que sigue el caso en Colombia.

En una conferencia de prensa ofrecida esta mañana en la sede de la organización Servicio Paz y Justicia (Serpaj), ubicada en la calle Piedras 730, en el barrio porteño de San Telmo, Franquet afirmó que "hace unos días la justicia planteó la suspensión del pedido de extradición porque Colombia desistió de su requerimiento, y por eso solicitamos la liberación inmediata de Facundo".

Los abogados recordaron que, desde el inicio del proceso, sostuvieron que la justicia ordinaria de la Argentina era "incompetente" porque Molares era "parte del proceso de paz" que el Estado colombiano y las Farc acordaron en 2016.

El viernes pasado, la JEP de Colombia reconoció su competencia sobre los delitos políticos que se le imputan durante su participación en las Farc, y además rechazó el pedido de extradición reconociendo el riesgo de vida que implicaría el traslado de Molares a Colombia.

"Se valida así lo que sostuvimos a lo largo de estos ocho meses durante los cuales Facundo estuvo preso", aseguraron los letrados en la rueda de prensa.

En este punto, Franquet explicó que "la resolución de la JEP dice en el primer punto que asume la competencia (del caso), y en el segundo, que se suspende el pedido de extradición, esto significa que Argentina tiene que dejar inmediatamente en libertad a Facundo".

"Es decir, ese pedido ya no está vigente. Es cierto, como dice el Poder Ejecutivo y el juez Guido Otranto (a cargo de la causa en la justicia ordinaria), que las autoridades argentinas todavía no había recibido la resolución de la JEP, pero de cualquier manera, nos preocupa que tanto el juzgado, como la Cancillería piden aclaraciones. Nosotros creemos que no hay nada que aclarar", aseguró.

El letrado insistió en que "el pedido de extradición, está vigente o no lo está" y que, pese a "este compás de espera, Facundo debe quedar en libertad inmediatamente".

Por su parte, el abogado colombiano Matías, agradeció el apoyo a Facundo Molares Schoenfeld, "quien estuvo 15 años en la lucha revolucionaria y se sumó al proceso de Paz".

"Fue injustamente detenido", remarcó y deseó que "los trámites se agilicen en la Argentina y que se haga la interpretación más favorable en función de los detenidos privados de su libertad".

"Espero que no tengamos que esperar la asunción de Gustavo Preto como presidente de Colombia que se producirá el próximo 7 de agosto próximo, para que Facundo recupere su libertad", deseó luego Pablo Pimentel, referente de la APDH La Matanza.

"La Argentina fue garante del proceso de paz en el año 2016 junto con (la dirigente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora) Nora Cortiñas y, por eso, pedimos que ahora la Argentina implemente todo lo que tiene que hacer para liberar a Molares".

En la conferencia se emitió además un audio de Cortiñas, donde la referente reclamó "la libertad inmediata de Facundo Molares, quien no tiene que estar preso en la Argentina de ninguna manera porque se levantó su pedido de extradición".

A Molares Schoenfeld se lo acusa de intervenir en el secuestro de un exconcejal del municipio de Garzón-Huila en el año 2009.

El 6 de julio pasado, la jueza de la sala de amnistía o indulto de la JEP Diana María Vega Laguna reconoció la competencia de ese tribunal sobre los delitos que se le imputan a Molares Schoenfeld ("secuestro extorsivo, rebelión, terrorismo", entre otros) y ordenó suspender el proceso de extradición.

En paralelo, instruyó a varias carteras del Estado colombiano iniciar los procedimientos consulares, gestiones judiciales y administrativas para que el argentino "suscriba al régimen de condicionalidad y de aporte a la verdad" que establece el tribunal.

La jueza Vega Laguna dispuso que el imputado responda una serie de preguntas desde su lugar de detención para que, una vez que complete esa requisitoria, "suscriba el régimen de condicionalidad" y se le conceda "la libertad condicional o previsional" mientras "se resuelve de fondo su situación jurídica ante la JEP".

La solicitud de extradición había sido requerida por el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano a partir de una orden de detención emitida por una fiscalía del fuero penal ordinario del departamento de Caquetá. En la Argentina, el pedido de traslado judicial fue convalidado por el juez federal de Esquel Guido Otranto que lo declaró "parcialmente procedente" el traslado judicial.

Los letrados Franquet y Eduardo Soares, que integran La Gremial de Abogados, plantearon que la extradición era "inadmisible" porque las acusaciones formuladas eran "inciertas e infundadas" pero además porque los delitos que se le imputan son anteriores a la firma del Acuerdo de Paz de La Habana del año 2016, con lo cual correspondía que fueran tratados por la JEP.

El 7 de noviembre de 2021, Molares fue detenido en la localidad chubutense de Trevelin, en base a un pedido de captura internacional emitido por la orden de extradición de Colombia: desde febrero está alojado en la Unidad 19 del complejo penitenciario de Ezeiza.

El 7 de enero de este año, Molares se presentó ante la JEP para solicitar la amnistía con el patrocinio de un abogado. (Télam)