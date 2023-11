Organizaciones de derechos humanos realizaron hoy un "pañuelazo" para "defender la democracia", bajo la consigna "ahora más que nunca Nunca Más" en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires donde se repartieron pañuelos blancos intervenidos con consignas en defensa de los derechos humanos y del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

La actividad se desarrolló esta tarde en cuatro puntos de encuentro de la ciudad de Buenos Aires: Plaza Miserere, Congreso de Tucumán, la estación Constitución y Plaza de Mayo.

En los distintos puntos estuvieron presentes referentes de organismos de derechos humanos, funcionarios, familiares y víctimas de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar.

Entre ellos, el diputado Nacional del FdT, Leopoldo Moreau; la diputada porteña del FdT y nieta recuperada, Victoria Montenegro; el secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano; y los nietos restituidos Pedro Sandoval, Paula Eva Logares y Guillermo Pérez Roisinblit, entre otros.

Moureau advirtió que es "muy importante" hacer este tipo de iniciativas porque "lo que está en riesgo es la democracia".

"En democracia se pueden perder elecciones, pero en una elección no se puede perder la democracia. Porque (Javier) Milei y (Victoria) Villarruel son el antisistema que lleva a la práctica una metodología terrorista incentivando amenazas a sus adversarios políticos, vandalizando universidades y locales partidarios", denunció el diputado sobre la fórmula de La Libertad Avanza.

Y sostuvo: "Hay que decirlo con todas las letras, quieren restaurar en la Argentina el terrorismo de Estado, el mismo que las Madres de Plaza de Mayo hace muchos años atrás combatían aquí dando vuelta a la pirámide".

Integrantes de los organismos de derechos humanos imprimieron pañuelos blancos con la inscripción "Son 30.000" y "30.000 presentes" y también fueron relatando sus historias para "generar conciencia de lo mucho que costó conseguir esta democracia" entre los transeúntes que fueron acercándose a los distintos puntos de encuentro.

"Entregamos pañuelos que representan la lucha de las Madres y Abuelas, pilares de estos consensos que hemos sabido alcanzar en estas cuatro décadas, esta democracia que tanto nos costó conseguir", expresó Pérez Roisinblit ante los presentes en Plaza de Mayo.

El nieto restituido refirió a esta agencia que "hay mucha gente que todavía está buscando a sus desaparecidos" y valoró como uno de los resultados "más asombrosos de la historia argentina que de una noche tan oscura como lo que fue la última dictadura militar, haya nacido un movimiento tan importante que nos ha colocado incluso a nivel internacional a la vanguardia de los derechos humanos".

"Es necesario que de una vez por todas podamos seguir adelante pero siempre mediando la memoria, la verdad y la justicia", sostuvo Pérez Roisinblit.

En tanto, Logares señaló que aquellos dirigentes que reivindican la dictadura y niegan los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, "en el fondo están reivindicando también el plan económico y social que se llevó adelante y que quieren volver a implementar ahora".

"Me parece muy fuerte y terrible todo lo que se dice. Yo puedo hablar en primera persona de mi historia, no se puede negar lo que yo viví así como no se pueden negar los testimonios de un montón de víctimas que participaron en los más de 300 juicios de lesa humanidad que ya tienen sentencia en este país", expresó la nieta restituida a esta agencia, quien aún busca el paradero de sus padres, Mónica Grinspon y Ernesto Logares, secuestrados junto a ella cuando se encontraban exiliados en Uruguay.

En esta misma línea, el sobreviviente de Campo de Mayo Alejandro Méndez sostuvo que le genera "mucha bronca y desconcierto" el resurgimiento de discursos negacionistas "en una sociedad con una historia como la Argentina".

"Creo que es una avanzada de la derecha que viene trabajando esto desde hace tiempo, pero todavía no han triunfado, podemos sostener nuestra democracia", expresó Méndez.

Daniel Catalano destacó que el "pañuelazo" es "una respuesta a los agravios que vienen sufriendo los organismos y nuestra historia de parte del negacionismo que representa hoy Milei y Villarruel".

"Hay una sociedad movilizada y una micromilitancia muy fuerte frente a la propuesta que está haciendo hoy la ultraderecha que, de verdad, asusta. No es joda que digan que si gobiernan lo tienen que hacer desde la tiranía, es una definición categórica de todo aquello que uno no quiere como modelo de gobierno", dijo el secretario de ATE Capital a Télam.

De esa "micromilitancia" dio cuenta Juan Marinelli, integrante del colectivo de jóvenes "Indisciplinadxs", presente hoy en Plaza de Mayo, que tras las PASO se autoconvocaron y comenzaron a hacer encuestas en las calles de distintos puntos del país que se volvieron virales en las redes sociales.

"Estamos hoy acá y llevamos adelante el proyecto de Indisciplinadxs porque teníamos el miedo en el cuerpo y la necesidad de salir a hacer algo. Es característico de la democracia argentina la reivindicación de Memoria, Verdad y Justicia de las Abuelas y las Madres y queremos seguir defendiendo en el tramo final de la campaña lo que más queremos, nuestra democracia", expresó Marinelli a esta agencia.

Durante la jornada los participantes de las actividades en los distintos puntos porteños fueron subiendo a sus redes sociales sus imágenes con pañuelos bajo el hashtag "AhoraMásQueNuncaNuncaMás". (Télam)