El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso una serie de medidas de prueba para determinar quién contrató cuatro líneas de telefonía celular en la provincia de Misiones a nombre del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El también presidente del Consejo de la Magistratura denunció el pasado miércoles que desconocidos contrataron a su nombre, con su número de documento y la dirección de su domicilio en la provincia de Santa Fe, cuatro líneas de telefonía celular de la empresa Personal. La activación de las líneas, según las primeras investigaciones, habría ocurrido entre enero y febrero pasado, y el juez advirtió lo que estaba ocurriendo cuando comenzaron a llegarle las facturas por esas líneas que él no había contratado. Rosatti radicó en Comodoro Py la causa número 987/2023 por el presunto delito de "falsificación de documento destinado a acreditar la identidad", una figura que eventualmente podría tener una pena de hasta ocho años de prisión. Por tratarse de un delito sin presunto autor identificado (comúnmente llamado "NN"), la investigación queda a cargo del Ministerio Público, en este caso de la fiscal Paloma Ochoa. Las primeras medidas consisten básicamente en la reconstrucción del trámite por el cual fueron obtenidas las líneas telefónicas. Para ello, se remitieron oficios a la empresa Personal para que precise cómo fue el trámite para esa obtención, que se produjo en la provincia de Misiones. De Misiones es oriundo Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, el joven de 22 años que admitió haber hackeado el teléfono del ex ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D´Alessando, del cual se filtraron chats sobre un viaje con jueces y otros funcionarios de la Ciudad a Lago Escondido y conversaciones con el secretario de Rosatti, Silvio Robles. A los investigadores les llamó la atención esa coincidencia geográfica, pero por el momento no encontraron vinculación entre un hecho y el otro

