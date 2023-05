Organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos reiteraron hoy su rechazo a la reforma de la Constitución de Jujuy a la que calificaron de “antidemocrática y secreta” ya que "no tiene un texto" que diga lo que se quiere modificar, y anunciaron para el jueves una marcha.

Los sectores opositores también criticaron la "complicidad del PJ" en la aprobación del funcionamiento de las comisiones que "no permiten" exponer las discrepancias en torno al debate, tras dar inicio la semana pasada bajo la presidencia del gobernador y también constituyente Gerardo Morales.

“Se está haciendo costumbre del oficialismo silenciar y con el PJ votan con un artículo que tiene el reglamento para que se nos quite la palabra”, afirmó hoy el constituyente del Frente de Izquierda-Unidad Gastón Remy esta mañana en las puertas de la Legislatura.

Remy indicó además que “la convención es secreta porque no solo no hay texto sino también porque no se puede transmitir en vivo lo que pasa en las comisiones y si lo exigís te quitan la palabra”.

Por otro lado, se refirió a la intención del gobernador Gerardo Morales “de restringir el derecho al voto”.

“Quieren quitar el derecho a la ciudadanía de votar cada dos años", donde "el que gana las elecciones se queda con la mitad más uno de los concejales como rige en la ciudad de Córdoba, pero acá quiere hacer en todos los niveles", advirtió Remy en la conferencia de prensa.

Por otro lado, cuestionó el reglamento aprobado por la asamblea constituyente ya que una eventual reforma de la Constitución "se hará con el voto de la mayoría simple y Morales tiene 29 de 48 constituyentes”.

Los sectores convocados hoy anunciaron una marcha para el jueves a las 10 en el centro de Jujuy con la consigna "Abajo la reforma" y por "una asamblea constituyente que garantice la discusión de forma libre y soberana”.

Por su parte, entidades de derechos humanos rechazaron el cercenamiento a la protestas sociales que el gobierno provincial plantea con la reforma y recordaron que a lo largo de los años se “derramó sangre” para conquistar derechos.

“Hemos sufrido cárceles, torturas, no vamos a permitir que se nos cercenen derechos. Debajo de cada derecho corren ríos de sangre, así se consiguen derechos, así son los derechos que hemos conquistado”, expresó Nora Ferreyra, exdetenida en la dictadura y referente de la lucha por los derechos humanos en la provincia de Jujuy.

"Acá quieren quitar derechos y poner el Código Contravencional en una constitución, lo cual no vamos a permitir en democracia”, enfatizó.

“La reforma es completamente antidemocrática, reaccionaria y va en contra de los derechos del pueblo trabajador", remarcó por su parte el prosecretario gremial del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior de Jujuy, Andrés García.

"Quieren quedarse con todo el poder para que esta provincia siga siendo saqueada por los grandes grupos económicos y las multinacionales”, concluyó. (Télam)