La diputada electa de JxC Paula Oliveto dijo hoy que "hablar de candidaturas dos años antes (de las presidenciales) no sólo es una fantasía, porque los que se lanzan antes quedan en el camino, sino que es tirar energía", al opinar sobre la fuerte definición electoral que Mauricio Macri lanzó ayer en Córdoba, donde advirtió que "muchos curas quieren ser Papa, pero van a tener que competir".

La frase de Macri, que el expresidente pronunció en la cumbre de la Fundación Pensar, fue leída como un desafío al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y produjo un impacto en la coalición opositora, aunque desde los distintos sectores controlaron sus reacciones públicas.

En ese marco, Oliveto, que preside la Coalición Cívica-ARI en la CABA, buscó desdramatizar cualquier escenario de confrontación interna en JxC y señaló que "lo mejor es que una PASO sea el ordenador (para definir al candidato a presidente del espacio en 2023) y no el dedo de alguien".

En declaraciones a Télam Radio, la legisladora electa por la Ciudad planteó que las dos coaliciones mayoritarias, tanto el Frente de Todos como la oposición nucleada en JxC, están integradas "por distintos líderes, distintos partidos, incluso con visiones o con matices, con diferencias", por lo que consideró lógico apelar a las PASO como "la forma de dirimir" la postulación a presidente.

"Lo mejor es que las PASO sean las que ordenan, y no el dedo de alguien"

"Lo mejor es que las PASO sean las que ordenan, y no el dedo de alguien", sostuvo, y observó que "muchas veces el dedo deja a muchos, que no se sienten comprendidos, que no se sienten escuchados", por lo cual "las PASO van a ser un buen ordenador", insistió.

En esa línea, recordó que el presidente Alberto Fernández anunció hace diez días que el FdT apelará a las primarias para resolver las candidaturas de 2023.

"Lo dijo el presidente Fernández en relación al FdT y, también a lo largo de este último tiempo, Cambiemos usó las PASO como una forma de presentación de cada uno de los partidos", subrayó.

Por último, al referirse a la actuación del Congreso a partir del 10 de diciembre, una vez que se integren los legisladores electos, indicó que "la energía tiene que estar puesta, en el caso del Gobierno, en gobernar, y nosotros (por JxC), en hacer las cosas para las cuales la sociedad nos votó, que es poner un límite, controlar y, en muchas provincias, gobernar". (Télam)