La diputada nacional de Juntos por el Cambio Paula Oliveto definió hoy al festejo del Gobierno en Plaza de Mayo como "un espanto" y advirtió sobre la "sumisión" del presidente Alberto Fernández ante la vicepresidenta, Cristina Kirchner. "Un espanto. Pasé por todos los estados de ánimo. Primero la convocatoria, sectaria, mentirosa. Ellos son la democracia. La vocación que tienen los autoritarismos de rescribir la historia y negar al que piensa distinto", sostuvo la dirigente opositora. En diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, la referente de la Coalición Cívica-ARI puso la mirada sobre "lo dantesco de lo que ella (Cristina Kirchner) dijo; la sumisión del Presidente". "Me asustó. No es normal que en un país donde un Gobierno acaba de perder las elecciones, donde hay 150 mil muertos por una pandemia que se manejó mal, donde hay 50% de pobres se haga una fiesta que desconoce la actualidad, desconoce la historia", planteó la legisladora nacional. E insistió: "Un espanto: ella marcándole la línea al Presidente, él respondiéndole que se quede tranquila. Ella no se tiene que quedar tranquila: es una millonaria, una señora bien, de Recoleta, que la pasa divino con la plata del pueblo". Oliveto consideró que el acto en Plaza de Mayo fue "una vergüenza y una falta de empatía con lo que le pasa a la sociedad". "Es evidente que ellos tienen una vocación de gobierno hegemónico y también es evidente que el pueblo se está resistiendo", concluyó. Asimismo, la diputada nacional planteó cuál debe ser la postura de Juntos por el Cambio en el Congreso hasta 2023: "Los que entramos por la oposición tenemos que convertir las bancas en trincheras para resistir las peleas internas del Frente de Todos". "Es un momento de mucha responsabilidad, porque al incendio de ellos no le podemos tirar más fuego, pero sí tenemos que construir una alternativa para 2023 y limitarlos y controlarlos mucho desde el Parlamento", concluyó. PT NA