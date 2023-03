(Por Silvina Oranges) El secretario de Culto de la Nación, Guillermo Oliveri, afirmó que el papa Francisco introdujo "cambios irreversibles" durante su pontificado, destacó que "no le escabulle a discutir sobre política" y "subió la apuesta" en sus cuestionamientos al neoliberalismo, y lo definió como un "precursor" del diálogo interreligioso en la Argentina.

El funcionario visitó la agencia de noticias Télam para hacer un repaso de los 10 años de pontificado del argentino Jorge Bergoglio, que se cumplirán el próximo lunes 13. El siguiente es parte del diálogo:

- Télam: ¿Cómo recuerda aquella jornada del 13 de marzo de hace 10 años?

- Oliveri: Inolvidable. Estábamos con todo mi equipo viendo la transmisión, esperando la fumata y, cuando se escucha el 'Habemus Papam', hubo una explosión, gritos de todos. Yo no lo esperaba. Minutos después, me llama el secretario de la (por entonces) presidenta (Cristina Fernández Kirchner) y me pasa con ella que me dice: "Prepará todo; nos vamos a Roma". Así fue el inicio del viaje de la Presidenta a la misa de inicio del pontificado y el larguísimo almuerzo posterior.

- T: Usted lo conocía a Bergoglio desde mucho tiempo antes.

- O: Tuve la suerte de conocerlo siendo legislador de la ciudad, luego presidí el bloque del peronismo porteño y una de las comisiones de vivienda. Trabajé mucho con el resto de los bloques con el tema villas y con los referentes territoriales de los barrios populares de Buenos Aires. Íbamos a la 1.11.14, a la 31. Bergoglio ya hacía un fuerte trabajo ahí a partir de la pastoral de los curas villeros, que hoy está a cargo del obispo auxiliar Gustavo Carrara. Cuando lo conocí le dije: "Mire cardenal que yo voté la (ley) unión civil". Él me contestó: "Está todo bien".

- T: Lo vio recientemente en Roma. ¿Qué cambió de aquel personaje que conoció hace tanto? ¿Su esencia sigue siendo la misma?

- O: Sigue siendo chistoso, bien porteño, tanguero. Para mí lo que cambió es que él acá era una persona más adusta, muy seria, hablaba más por sus homilías. Yo lo veo ahora más suelto: sigue con los mismos chistes, con la misma picaresca, con la misma capacidad intelectual y con cambios fundamentales en la mirada del mundo.

- T: Bergoglio dejó un gran legado aquí en Buenos Aires y en la Argentina como es el diálogo interreligioso.

- O: Fue un precursor, sin duda. Me acuerdo algunas de las visitas que hizo, una de las primeras a una de las sinagogas más relevantes, más históricas, y también lo hizo con la comunidad musulmana. Fue el primero que ingresó al centro islámico cerca del 2002, y nunca perdió eso como valor.

- T: En estos 10 años pontificado, ¿Qué temas de su magisterio considera que fueron primordiales y en cuáles logró alzar su voz para hacerse escuchar?

- O: Son muchos. Todas sus encíclicas Evangelii Gaudium, Laudato Sí, Fratelli Tutti. Su mirada es la de un pastor, pero también la de un hombre que conoce la política, que no le escabulle a discutir sobre eso. No digo que sea partidario de... Le gusta la actividad política, siempre ha sido partidario de que los jóvenes militen en el partido que sea; porque la política es la resolución de la problemática que tenemos los ciudadanos. Y ahora tiene una mirada mundial. Obviamente que su preocupación mayor es la guerra. Es inaceptable que en un mundo que ha sufrido dos guerras mundiales, hoy tengamos la guerra de Ucrania con lo que implica a nivel europeo como a nivel internacional y lo que nos afecta a nosotros.

- T: Sin embargo, algunos sectores lo cuestionaron al principio de la guerra supuestamente por su falta de postura frente al tema.

- O: Se lo ha cuestionado permanentemente porque siempre hay sectores reaccionarios, ultraconservadores. Los tiene él en la propia iglesia. Es no entender la mecánica de lo que está pregonando. El Papa apunta muy fuerte contra el neoliberalismo, tal vez como ningún Papa lo hizo antes o, por lo menos, subiendo más la apuesta. Sabe que hay un mundo de ricos cada vez más pequeño y muy poderoso, y un mundo que se agranda de pobres y descartados. Recuerdo su primer viaje a Lampedusa, ciudadanos del norte de África que, desesperados buscando una nueva vida y escapando de la muerte, se meten en barcazas para llegar a Europa.

- T: Y el Papa elige los lugares donde hay que poner el foco y los visita, ¿no?

- O: Los dos últimos viajes de Irak y África, el encuentro con el ayatolá, con los líderes religiosos musulmanes, con la comunidad judía. Recibe permanentemente en el Vaticano, pero además sale. Hay que pensar también la capacidad que tiene con 86 años, con 10 años a cuestas manejando la barca de la Iglesia, y parece que lo que ha logrado con estos cambios significativos que, a mi entender, van a ser irreversibles. Tienen tanta profundidad, aunque ahora no lo notemos tanto, que sus sucesores no van a poder dar marcha atrás con las reformas que ha instrumentado.

- T: En la Argentina, ¿por qué cree que todavía hay sectores que no aceptan ese rol influyente que tiene hoy en el orden mundial?

- O: Es inentendible. Creo que, por simplificación, por una exageración de sectores conservadores y derecha política de todo tipo que lo vieron, primero, como si hubiese (sido) una oposición al gobierno de Cristina Kirchner y porque había tenido una discusión pública con el presidente Néstor Kirchner.

- T: Eran dos personalidad fuertes.

- O: Eran dos toros chocando. Yo creo que él le ha abierto la puerta a todo el mundo de la misma manera. Lo han ido a ver dirigentes de distintos partidos políticos. Creo que se le estigmatiza por eso, por lo que escribe y dice. Cuando él habla de las 3T (tierra, techo y trabajo), habla de un mundo muy distinto a la concentración de poder. Entonces me parece que esos señores que concentran tanto poder muy contentos no pueden estar.

- T: ¿Cómo es la relación actual del Papa con el Gobierno argentino? ¿Qué visiones coincidentes tienen?

- O: Básicamente, la problemática de la pobreza, de la situación que tenemos en el país, también de lo que dejó el macrismo, más la que veníamos arrastrando, es una preocupación del Papa y obviamente del Gobierno. Tenemos plena coincidencia en trabajar juntos, como lo venimos haciendo con todas las confesiones religiosas. Se trabaja mucho entre el Ministerio de Desarrollo Social y los Hogares de Cristo, con los curas villeros, con los Curas en Opción por los Pobres. Es decir, la necesidad de salir de la Argentina estancada de la única forma que es generar trabajo, que la mayoría de los argentinos accedan al techo, a la vivienda, y que tengamos tierra. Las tres T del Papa.

- T: Al comienzo de la presidencia de Alberto Fernández, ¿el Papa tuvo un rol importante en la renegociación de la deuda?

- O: Sí. Él no lo dice, pero tuvo mucho que ver en cómo se fue destrabando una situación que era grave de la relación con el Fondo. Es otro tema que ha tratado en encíclicas como Fratelli Tutti, el tema de los organismos de crédito internacionales, la necesidad de condonación de la deuda, de llegar a acuerdos que no perjudiquen el conjunto de la población..

- T: La ley de despenalización del aborto ¿resquebrajó la relación entre el Papa y el gobierno?

- O: Es factible. Lo que hizo el Presidente fue fijar su posición adelante del Papa. Alberto le adelantó la decisión que iba a tomar como Presidente de algo con lo que se había comprometido en campaña. Por supuesto, son discusiones que no siempre a la otra parte le caen bien. Se hizo y después hay que seguir. Hay que retomar el camino del diálogo. Y se retomó.

- T: ¿Cuáles considera que son los desafíos por cumplir de su pontificado?

- O: El Papa ha hecho una apertura, algo también inusitado, que es incorporar mujeres al Vaticano. Una es una gran teóloga, que es Emilce Cuda, y me parece que es un crack en una iglesia predominantemente masculina. Después, la nueva Constitución; con la que ha ido reformando permanente. Una preocupación que ha hecho pública es el pedido de perdón por la pedofilia, algo que ha marcado a la iglesia en muchos lugares del mundo, incluido acá. El Papa lo ha tratado con valentía. Queda mucho por delante, pero me parece que ese el camino. Dios le de la vida necesaria y la capacidad para seguirlo.

- T: El país cumple en este 2023 los 40 años de democracia. En ese marco, ¿qué enseñanza podemos tomar del Papa?

- O: Son 40 años consolidados pero hay que estar siempre alerta. Así como es difícil entender que Europa, que vivió dos guerras, vuelva a insistir con una hoy focalizada en Ucrania, pero como dice el Papa "repartida por el mundo"; nosotros tenemos que ser cuidadosos de cuidar la democracia, porque puede estar en peligro. De hecho, ¿qué hubiera pasado si esa persona que apuntó contra Cristina Kirchner la hubiera matado? Yo estaba en ese momento con el Papa en Roma y estaba muy shockeado. El esfuerzo de los partidos políticos debe ser consolidar esa democracia y evitar que haya posiciones extremistas, que atenten contra ello. (Télam)